Moldes «glemte» spiss: - Blir bare bedre og bedre

Husker du Björn Bergmann Sigurdarson? Spissen, som ble hentet tilbake til Molde foran sesongen, har slitt tungt med skader de siste årene. Nå er han imidlertid spilleklar igjen.

Moldes Björn Bergmann Sigurdarson kan vise seg å bli en viktig brikke for Erling Moes menn utover høsten. Her i aksjon mot Hødd-spiller Magnus Bruun-Hansen sist søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I sine første to perioder i klubben, noterte islendingen seg for 31 scoringer på 54 kamper. Etter å ha gjort comeback i Molde for andre gang, startet han begge dobbeltoppgjørene mot Granada og Hoffenheim i Europaligaen i februar. Men etter et kort innhopp i serieåpningen sa det stopp.

Molde-trener Erling Moe har senere innrømmet at han til en viss grad «misbrukte» Sigurdarson i 16-dels- og åttedelsfinalene i Europaligaen.

Siden har islendingen nemlig slitt tungt med ryggen, noe han også gjorde etter sin første periode i Molde. I sin andre periode, i 2016 og 2017, klarte klubbens støtteapparat å holde det i sjakk. Lite kamptrening og et utslitt kunstgressdekke på Aker stadion tidligere i år, gjorde at problemene vendte tilbake.

I starten av mai måtte 30-åringen under kniven for å bli kvitt smertene, men nå er han tilbake. Sigurdarson fikk spilletid både mot Hødd i cupen søndag, samt mot Servette sist torsdag. Mot Trabzonspor i torsdagens kvalik-kamp i Europa Conference League er han med for fullt.

– Jeg fikk 35 minutter mot Servette og 65 minutter mot Hødd, så jeg nærmer meg kjapt nå. Det er deilig å få litt ordentlig kamptrening. Det tar fortsatt litt tid før jeg er i toppform, men jeg er hundre prosent klar for spilletid nå, sa Sigurdarson til lokalavisen Romsdals Budstikke før avreise til Tyrkia.

I Molde har han igjennom tre perioder alltid blitt matchet forsiktet og trent lite i tøffe kampperioder. Slik blir det også nå.

– Jeg tror Björn bare blir bedre og bedre. Han har fått spilletid de to siste kampene, og vi planlegger å ta det steg og steg. Jeg tror vi vil se at han blir stadig bedre utover sesongen. Det ser vi frem til, sier Erling Moe til VG under pressekonferansen foran møtet med Trabzonspor.

Sigurdarson har uttalt at nettopp dét har vært mye av grunnen til at han stadig har vendt tilbake til klubben.

Men denne gangen var operasjon eneste mulighet.

– Sist jeg var her passet vi veldig på med treningen, og det var også derfor jeg klarte å holde det i sjakk. Men det ser ut som at det ikke holder lenger. Jeg tror det blir mer slitasje fordi jeg har slitt med det i så mange år. Det er mye verre nå enn det var sist jeg var her, sa Sigurdarson til Romsdals Budstikke før han la seg under kniven.

Første gangen spissen tok på seg Molde-drakta var i 2014. Daværende Molde-trener, Tor Ole Skullerud, hentet islendingen på lån fra Wolverhampton.

Han returnerte på en permanent overgang foran 2016-sesongen, hvor han rakk å bli Eliteseriens toppscorer i 2017 før han ble solgt til russiske Rostov for godt over 20 millioner kroner.

Etter år preget av skader og lite spilletid, returnerte Sigurdarson overraskende til norsk fotball og Lillestrøm i fjor høst, klubben han spilte for fra 2009 til 2012.

– Det var ganske mange klubber som tok kontakt, men jeg hadde bestemt meg for at jeg ville hit. Det er Lillestrøm som betyr noe for meg. Det er her jeg vil være, sa Sigurdarson til LSKs egne hjemmesider da overgangen var klar.

Björn Bergmann Sigurdarsons opphold i LSK ble kortvarig Foto: Fredrik Hagen / NTB

I slutten av januar henvendte Molde-ledelsen seg til Åråsen-klubben om spissen, som akkurat hadde forlenget kontrakten sin ut 2021.

Forhandlingene tok lang tid da Molde oppfattet at en muntlig avtale Sigurdarson og hans agent hadde med LSK, ga spilleren muligheten til å gå for en lav sum hvis et godt tilbud dukket opp.

Slik ble det derimot ikke. Det hele endte med at Molde, etter det VG kjenner til, måtte punge ut om lag 3,5 millioner kroner for islendingens tjenester.

Hittil har han til gode å score for klubben i sin tredje periode.

