Rekordovergang bekreftet: Manchester City enig med Dortmund om Haaland-kjøp

MANCHESTER (VG) Manchester City bekrefter at de er blitt enige med Dortmund om en overgang for Erling Braut Haaland (21). Overgangen skal gjøre nordmannen til en av verdens best betalte fotballspillere.

Etter 2,5 sensasjonelle år i Borussia Dortmund forlater Braut Haaland den tyske klubben til sommeren. Det bekrefter Manchester City på på sine nettsider. De legger til et forbehold om at de skal bli enige med spilleren om de personlige betingelsene.

Det var tidligere meldt at Manchester City utløser en klausul i jærbuens kontrakt og kjøper ham for rundt 750 millioner kroner. Flere britiske medier, deriblant The Telegraph og The Times, skriver imidlertid at summen er på 610 millioner kroner.

Den endelige overgangssummen er ikke offisielt bekreftet – men uansett er den den største i norsk fotballhistorie.

Ifølge den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano får Haaland en ukelønn på rundt 4,5 millioner kroner. Det er på samme nivå som Citys midtbanestjerne Kevin De Bruyne. The Guardian skriver på sin side at lønningen blir på rundt 4,2 millioner kroner i uken – pluss bonuser.

– De har truffet godt på alle sine klubbvalg. Dette ser bra ut for både Erling og Manchester City, skriver landslagssjef Ståle Solbakken i en SMS til VG.

Tidenes mestscorende i Premier League, Alan Shearer, spår også suksess.

– Ikke lenge før denne signeringen ble bekreftet tenkte jeg at hvis man setter inn en spiller som Erling Braut Haaland i Manchester City sitt lag, med måten de skaper sjanser, så vil han score 40 mål per sesong, skriver han i The Athletic.

Den engelske storklubben har vunnet en langvarig kamp om Haalands signatur mot giganter som Real Madrid, Barcelona og Bayern München. Alle har jobbet for å få den norske superspissen til klubben.

Etter å ha tenkt seg nøye om har Haaland bestemt seg for å fortsette kometkarrieren under det spanske trenergeniet Josep Guardiola (51) i England. Pappa Alfie Haaland (49) var kaptein i den første sesongen da han spilte for Manchester City fra 2000 til 2003.

Til sommeren er det sønnen Erling Braut Haalands tur til å ikle seg den lyseblå trøyen – og 21-åringen fra Bryne ankommer balløya som en superstjerne.

KLAR FOR NY KLUBB: Erling Braut Haaland forlater Borussia Dortmund.

I Manchester blir Haaland en del av et lag som har vunnet Premier League tre av de fire siste sesongene – og i år er på vei mot en ny serietittel.

Samtidig er det et trofé som fortsatt mangler i pokalskapet: Champions League.

Nå har verdens rikeste klubb sikret seg mannen som ble toppscorer i turneringen forrige sesong. Håpet er at Haaland er den siste brikken i forsøket på å lykkes på Europas mest prestisjefylte fotballscene.

TOMMEL OPP: City-manager Josep Guardiola har gitt grønt lys for å hente Haaland til England.

Citys arabiske eier, Sheikh Mansour (51), kjøpte klubben i 2008. Siden den gang har de lyseblå vunnet 16 titler, deriblant fem Premier League-mesterskap. Parallelt har styreformann Khaldoon Al Mubarak (49), sportssjef Txiki Begiristain (57) og ikke minst klubbdirektør Ferran Soriano (54) bygget et av verdens beste mannskap.

Nå er Haaland tiltenkt rollen som lagets nye spydspiss, etter å ha rundet over 400 mål for klubb- og landslag de 10 siste årene, ifølge VGs oversikt.

PS: Borussia Dortmund har allerede presentert Haalands erstatter i form av det tyske stjerneskuddet Karim Adeyemi (20). Han kommer fra Red Bull Salzburg, samme klubb som Haaland spilte for før han gikk til Dortmund.

KJØPER HAALAND: City-eier Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan kan glise for klubbens norske signering.

