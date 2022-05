Fotballstjernen Sjevtsjenko: – Jeg er stolt av Zelenskyj

Ukrainas kanskje mest kjente fotballspiller, Andrij Sjevtsjenko (45), sier at han mange ganger har vurdert å dra til fronten og kjempe for landet sitt. Tårene kommer når han snakker om krigen.

KJENTE UKRAINERE: Andrij Sjevtsjenko (t.v.) og Volodymyr Zelenskyj.

– Ja, jeg har tenkt på det mange ganger, men det beste er nok at jeg bruker kontaktene mine, driver med humanitær hjelp, lager programmer og kommuniserer med veldedige organisasjoner, sier spissen som er kjent fra Milan, Chelsea og Dinamo Kyiv.

Sammen med boksebrødrene Klitsjko, stavhopperen Sergej Bubka og svømmeren Yana Klotsjkova har han vært Ukrainas mest kjente idrettsutøvere siden landet ble selvstendig i 1991.

– Jeg er stolt av president Zelenskyj! I en utrolig vanskelig situasjon stod han opp, forente folk, viste stort mot. Han forlot ikke landet, men ble her. Og dette var et flott tegn, en melding til alle om at Ukraina kommer til å kjempe tilbake og bekjempe urettferdighet. Jeg tror at dette er en stor leder for oss alle, sier Sjevtsjenko ifølge nyhetsbyrået Unian.

Ante hva som var på gang

Volodymyr Zelenskyj slo an tonen tidlig i krigen da amerikanerne tilbød han å bli fløyet ut fra en den gang hardt presset hovedstad Kyiv. Hans svar var at «jeg trenger ammunisjon, ikke transport».

Fotballstjernen sier i et annet intervju, også gjengitt av Unian, at han hadde en forutanelse om hva som var på gang da Russland annekterte Krim i 2014.

– Jeg kommuniserte praktisk talt ikke med russisk presse, jeg hadde en forutanelse om at dette bare er begynnelsen. Men jeg kunne ikke helt tro at et slikt skritt kunne tas, sier han.

«Sjeva» sier at han har en negativ holdning til «den russiske verden» nå.

– Ingen handling kan rettferdiggjøre det de gjorde mot det ukrainske folket. Dette er ikke bare en krig, dette er folkemord.

Tårer i TV

Andrij Sjevtsjenko avslører også at han gråt mange ganger, særlig krigens begynnelse.

– Jeg tror alle hadde det sånn. Det var usikkerhet og nervøsitet. Det var en enorm stress for alle.

I et intervju med italiensk TV for noen dager siden klarte han ikke å holde tårene tilbake.

Etter den aktive karrieren har Andrij Sjevtsjenko vært landslagstrener for Ukraina og klubbtrener i Genoa. Nå har han bestemt seg for at han skal la trenergjerningen ligge fram til krigen er over.

Han har også en svært kort politisk karriere bak seg. Sjevtjsenko stilte som kandidat ved parlamentsvalget i 2012, men partiet hans fikk bare 1,58 prosent av stemmene og ble ikke representert i Verkhovna Rada.