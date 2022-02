«Moi» scoret da Southampton snudde til seier mot Spurs

(Tottenham – Southampton 2–3) Mohamed Elyounoussi (27) scoret sitt tredje Premier League-mål og bidro sterkt da Southampton snudde kampen og vant borte mot Tottenham.

SCORET: Mohamed Elyounoussi.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ingen plukket opp den norske landslagsspilleren inne i Tottenham-boksen.

Han la seg mellom Davinson Sánchez og Emerson Royal, møtte James Ward-Prowse’ presise innlegg og headet ballen via det våte gresset og inn til 2–2.

Det var karrierens tredje Premier League-scoring for Elyounoussi.

– En fantastisk heading, men han får løpe helt uforstyrret inn i boksen. Noen må plukke opp Mohamed Elyounoussi, sa tidligere England-stoppet Jonathan Woodgate på BBC Radio 5 Live.

Knappe tre minutter senere hadde «The Saints» snudd kampen til 3–2, og igjen var Ward-Prowse og hans presise høyrefot involvert: Denne gangen fant han Che Adams som dukket opp inne i feltet og headet inn det som til slutt ble den avgjørende scoringen.

Southampton kjempet seg tilbake etter at Tottenham hadde vært i ledelsen to ganger: Jan Bednareks selvmål gå Antonio Conte & co. ledelsen, før Broja utlignet den første gangen. Så sendte Son Heung-min Tottenham tilbake i ledelsen, før Moi startet Southamptons snuoperasjon.

På overtid trodde hjemmelaget at de hadde berget ett poeng, men Steven Bergwijns scoring ble etter en VAR-sjekk annullert for offside.

TONEANGIVENDE: Mohamed Elyounoussi var en viktig bidragsyter da Southampton snudde til seier mot Tottenham.

Komfortabel City-seier

Kristoffer Ajer og Brentford fikk det – som ventet – tøft borte mot serieleder Manchester City.

Thomas Franks menn sto lenge imot, men måtte til slutt gi tapt. Mads Roerslev felte Raheem Sterling inne i Brentford-boksen og protesterte ikke da det ble dømt straffespark. Frem gikk Riyad Mahrez som enkelt sendte City i føringen.

2-0-scoringen kom etter en kjempebrøler signert David Raya i Brentford-målet: Da gjestene forsøkte å spille seg ut slurvet keeperen og spilte ballen rett til Sterling. Engelskmannens avslutning ble reddet, men returen falt rett til Kevin De Bruyne som enkelt kunne sette inn 2–0 på åpent mål. Manchester City ble aldri satt på noen store prøver og var langt nærmere 3- og 4–0 enn Brentford var redusering.

Pep Guardiolas menn tok en komfortabel seier på hjemmebane, og har nå vunnet 14 på rad i Premier League. De lyseblå har 14 poeng ned til tabelltoer Liverpool, riktignok med to kamper flere spilt.

I oppgjøret mellom Norwich City og Crystal Palace fikk førstnevnte en drømmestart da Teemu Pukki scoret allerede i det 1. minuttet, men Dean Smiths menn klarte ikke å holde på ledelsen. Wilfried Zaha utlignet for «The Eagles» etter en times spill, og samme mann kunne snudd kampen på egen hånd, men bommet fra straffemerket bare noen minutter senere.

Saken oppdateres.

Publisert Publisert: 9. februar 2022 22:38 Oppdatert: 9. februar 2022 22:50