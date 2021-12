Wiklund gikk inn til norsk rekord - på pallen igjen

For andre verdenscuprunde på rad tok Ragne Wiklund (21) seg opp på pallen etter et rekordløp.

REKORDJAKT: Ragne Wiklund gikk inn til norsk rekord på 3000 meter.

Det var store forventninger knyttet til hvor raskt Wiklund kunne gå i Salt Lake City, hvor de aller fleste verdensrekordene i skøytesporten er satt. Og Wiklund viste seg nok en gang frem, med en tredjeplass i OL-arenaen fra 2002.

Wiklund gikk inn til tiden 3.55,51 i parløp med verdensrekordholder, en tid som er godt over tre sekunder foran den tidligere norske rekorden, 3.58,95, på distansen. Den var det Wiklund selv som satte i Heerenveen forrige sesong.

3.55,51 var godt nok til en tredjeplass i løpet, 2,62 sekunder bak Irene Schouten og 33 små hundredeler bak Antoinette de Jong på andreplass.

SUPERTID: Irene Schouten viste seg nok en gang frem og gikk inn til nederlandsk rekord.

– De første fire rundene kom ganske billig. Jeg var litt overrasket over at Martina var såpass rask i starten. Jeg husker jo veldig godt VM-løpet forrige sesong, hvor jeg åpnet altfor hardt og hun tok meg på slutten. Det var veldig deilig at vi kjørte et motsatt løp nå, sier Wiklund til Viaplay etter løpet.

På 3000 meter i VM forrige sesong ble Wiklund nummer fire, mens Sáblíková ble nummer to. I samme VM tok Wiklund gull på 1500 meter, og 21-åringen ser ut til å ha flere gode medaljemuligheter i OL i februar.

– Jeg lar nok ikke selvtilliten skyte helt i været enda. Det er februar som gjelder, og hver helg nå så går jeg inn med innstillingen at det ikke er noen grunn til at jeg skal bli noe dårligere i hvert fall. Jeg prøver å legge lista på samme sted hver helg og gjøre jobben, sier hun.

Schoutens løp er den nest raskeste 3000 meteren av en kvinne i historien, et snaut sekund bak verdensrekorden til Martina Sáblíková (3.52,02).

21-åringen gikk inn til sin første pallplass i verdenscupen da hun ble nummer tre på 5000 meter i Stavanger for to uker siden. Også da satte Wiklund personlig rekord, med tiden 6.56,46, halvannet sekund bak den norske rekorden til Maren Haugli (6.54,98).

Kun fem andre norske kvinner har kommet på pallen i et individuelt verdenscupløp på skøyter siden verdenscupen startet i 1985/86-sesongen. Bjørg Eva Jensen og Edel Therese Høiseth er de eneste som har vunnet et individuelt løp siden verdenscupen startet, med Høiseth som den siste av de to. Høiseth vant totalt to verdenscupløp, det siste i Calgary i januar 2000.

Wiklund skal gå 1000 meter og lagtempo lørdag, mens hun skal gå 1500 meter søndag.

PS! Tidligere fredag ble det gått 500 meter i Salt Lake City. Julie Nistad Samsonsen (38,23), Henrik Fagerli Rukke (34,47), Bjørn Magnussen (34,49) og Pål Myhren Kristensen (35,38) gikk alle inn til personlige rekorder i B-gruppen, mens Martine Ripsrud (38,40) tangerte sin personlige rekord. I A-gruppen gikk den nybakte faren Håvard Holmefjord Lorentzen inn til åttendeplass med tiden 34,44.