Nepos «umulige» oppgave: Kopiere denne karen

DUBAI (VG) Den oppgaven som Jan Nepomnjasjtsjij (31) nå står over for, har bare to sjakkspillere i historien klart. Det skjedde i 1935 og 1972.

LEGENDARISK: Bobby Fischer (t.h.) i VM-matchen mot Boris Spasskij i 1972.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vi snakker om at en utfordrer til VM-tittelen i sjakk skal slå tilbake etter å ligge to seirer under.

Magnus Carlsen har vunnet både det sjette og det åttende partiet i Dubai - og innrømmer at han har et glimrende utgangspunkt for å forsvare sin VM-tittel for fjerde gang.

Det har altså skjedd to ganger at en utfordrer har kommet tilbake i en slik stilling:

Max Euwe fra Nederland mot den franske russeren Alexandre Alekhine i 1935. De vant først hvert sitt parti, så vant Alekhine både det tredje og fjerde partiet. Men Euwe kom tilbake og vant 15,5–14,5 i den 30 partier lange matchen.

Bobby Fischer mot Boris Spasskij i 1972 - kanskje tidenes mest kjente VM-oppgjør, dramaet mellom amerikaneren og sovjeteren midt i den kalde krigen. Fischer tapte det første partiet over brettet, møtte ikke opp til det andre - og dermed ledet sovjeteren 2–0. Men Bobby Fischer kom tilbake og vant matchen etter 21 av 24 planlagte partier.

– Det er ingen mening i å sammenligne med historiske matcher. Men det er selvfølgelig bedre at jeg leder enn at jeg ikke leder, sa Magnus Carlsen da han fikk spørsmålet på pressekonferansen etter søndagens seier over russeren.

– Ja, det hadde vært bedre å ligge likt med Magnus, men sjakkmessig har jeg ikke hatt noen problemer inntil i dag. Derfor er jeg ganske optimistisk. Men det er tøffere enn ventet, sa Jan Nepomnjatsjij.

El Pais-journalisten Leontxo Garcia ser det som nærmest utenkelig at Nepomnjatsjij skal klare å slå tilbake. Carlsen leder 5–3, og det gjenstår seks partier.

– Det er praktisk talt umulig. Ikke bare fordi det er vanskelig å komme bakpå mot Magnus, men særlig fordi han i det åttende partiet viste at den tilsynelatende styrken han sto fram med etter tapet i det sjette partiet, bare var en maske. Innerst inne var han psykologisk svak, sier Garcia.

– Helt siden han var junior har hans manglende psykologiske stabilitet vært Nepos svakhet. Han har sikkert jobbet hardt med psykologer de siste månedene, men det er ikke mulig å fikse det 100 prosent i løpet av et halvt år - noe som har vart i 15 år, mener El Pais-journalisten.

Ekspertene på chess.com var sjokkert over Nepomnjasjtsjij:

Atle Grønn, som sammen med Hans Olav Lahlum har skrevet boken «Sjakkgeniene» om sjakkverdensmesterne, bekrefter at Euwe og Fischer er de to eneste utfordrerne som har slått tilbake etter å ha ligget to under som utfordrere. Han må tilbake på 1800-tallet for å beskrive de mest dramatiske snuoperasjonene:

– Wilhelm Steinitz er den som har klart å snu VM-kamper på mest dramatisk vis: Johannes Zukertort ledet 4-1 mot Steinitz etter fem partier - ingen remis! - i 1886, men tapte. I 1892 lå Steinitz under 4-2 etter 10 partier mot Mikhail Tsjigorin, men Steinitz vant til slutt.

ILLE UTE: Jan Nepomnjasjtsjij i det åttende partiet av VM-oppgjøret mot Magnus Carlsen.

– Det som nå gjør det så vanskelig for Nepo, er begrensningen på antall partier - 14. Både Euwe - 30 partier - og Fischer - 24 partier - hadde det langt enklere. Euwe er kanskje Nepos eneste håp - han var klar underdog mot Alekhine, og seieren hans var sensasjonell, forteller Atle Grønn.

Det niende partiet mellom Nepomnjasjtsjij og Carlsen spilles tirsdag - og da har russeren hvite brikker. Det kan du følge på VGTV og NRK.