Didrik Tønseth: Fikk tung beskjed

OSLO/DAVOS (VG) Didrik Tønseth (30) slo fem landslagsløpere i Lillehammer, derfor var det blytungt å se løpere han slo få reise til Davos for å slåss om en OL-billett.

OL-DRØMMEN LEVER: Didrik Tønseth vant 15 kilometer klassisk på Beitostølen fredag. Her fra en samling i Oslo i oktober.

– Jeg var skuffet over at jeg ikke fikk reise til Davos, sier Tønseth til VG.

Fredag slo han tilbake og knuste konkurrentene under Skandinavisk cup på Beitostølen på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk. 30-åringen var litt over ett minutt foran nummer to, Ole Jørgen Bruvoll.

Men Tønseth ville helst vært i Davos og konkurrert mot verdens beste.

Sist helg ble Tønseth nummer seks på 15 kilometer friteknikk i Lillehammer. Tre nordmenn var bedre, fem landslagsløpere gikk saktere. Tønseth var sikker på at han skulle få reise til Davos for å vise frem om han fortjente en plass i Tour de Ski-troppen, som kan bli veien til OL i Beijing.

I FORM: Didrik Tønseth ble nummer seks i verdenscupen i Lillehammer forrige helg, og fjerde beste nordmann bak Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget som tok pallplassene på 15 kilometer friteknikk, som ikke er OL-øvelse i Beijing.

Etter Lillehammer har han brukt litt tid på å fordøye den tunge beskjeden fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Da beskjeden fra Eirik om Davos drøyde, skjønte jeg at Sveits-turen var langt unna. Skal jeg komme til OL, må jeg få gå Tour de Ski, sier Tønseth.

Nossum lot seg imponere av løpet på Beitostølen.

– Didrik har kniven på strupen der i helgen, og leverer et strålende skirenn. Det er en stund siden noen vant et Skandinavisk cup-løp med over ett minutt, sier Nossum til VG i Davos.

Landslagstreneren vil ikke love Tønseth en plass i Tour de Ski-troppen, selv om han vant fredag.

– Han kan ikke gjøre annet enn å gå gode skirenn, så får vi vurdere det, sier Nossum.

Under verdenscupåpningen i sprengkulden i Ruka var det ingen nordmenn på pallen på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk, finske Iivo Niskanen vant. Erik Valnes var beste nordmann på 4. plass. I Tour de Ski er det to 15-kilometere i klassisk. 29. desember i høyden i Lenzerheide og 3. januar i Val di Fiemme som fellesstart. Langrennsøvelsen i OL går på rundt 1800 meters høyde.

– Norge har ikke vært svakere i Ruka på lenge, så det er en spesiell situasjon. Den første som får til å være på pallen på øverste nivå på 15 kilometer klassisk bør han en mulighet til å gå seg inn på OL-laget, sier Tønseth til VG.

Det håpet har han. Men han vet at det er en viktig ting som taler mot ham, han er ikke landslagsløper etter at han ble vraket fra landslaget etter sist sesong. Tønseth var med å tok OL-gull på stafett for snart fire år siden.

– Men ledelsen har kommunisert at de vil ha løpere som presterer i høyden. Det er mange som har mindre erfaring i høyden, jeg har levert i høyde. Men det er ikke Norgescup eller Skandinavisk cup man blir vurdert på, så jeg må få sjansen i verdenscup, sier Tønseth.

Det er 15 kilometer friteknikk og sprint friteknikk i Davos denne helgen.