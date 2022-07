Jungels utmanøvrerte konkurrentene – tok sin første etappeseier i Tour de France

Bob Jungels fra Luxembourg imponerte stort og vant den 9. etappen av årets Tour de France i Les Portes du Soleil etter en imponerende dag i brudd.

Bob Jungels vant den niende etappen av Touren.

NTB, VG

29 år gamle Bob Jungels tok knekken på samtlige av den 20 bruddkameratene og seilet først over mål i ensom majestet i Les Portes du Soleil.

Den franske hjemmefavoritten Thibaut Pinot viste imidlertid kjempekrefter da han alene tok opp jakten på Jungels opp etappens siste kategoriserte stigning. FDJ-rytteren klatret kruttsterkt opp Col de la Croix, og passerte toppen bare drøye 20 sekunder bak Jungels i front.

AG2R-rytteren i front klarte imidlertid å holde unna for franskmannen de siste kilometerne, og kunne til slutt feire karrierens første etappeseier i Tour de France.

Jungels sørget også for at franskmennene ble snytt for deres første etappeseier i årets Tour de France.

Mandag venter en kjærkommen hviledag for rytterne, før de tar fatt på en 148 kilometer lang kupert etappe fra Morzine til Megève tirsdag.

