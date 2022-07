Warholm «lettet» etter VM-åpningen: – Var en del engstelse

EUGENE/OSLO (VG) Karsten Warholm (26) fullførte sitt første offisielle løp for sesongen da han sikret semifinaleplass i VM i Eugene. Han er ærlig på at spenningen før løpet var langt høyere enn den pleier.

LETTELSENS SMIL: Karsten Warholm var lettet over at løpet gikk fint.

Warholm hadde full kontroll da han vant det innledende heatet i VM med tiden 49,34.

– Jeg skal ikke lyve og si at jeg hadde 100 prosent kontroll. I løpet hadde jeg det, men før kjente jeg litt ekstra på det, enn det jeg pleier i første runde i et mesterskap, sier Warholm til VG og andre norske medier i pressesonen etter løpet.

– Er du litt lettet nå?

– Ja, det går an å si at jeg er litt lettet, sier han.

Det var under sesongåpningen i marokkanske Rabat 5. juni at det gikk galt for Warholm. Der kom han seg bare over én hekk, før han stoppet opp og tok seg til låret. Siden har det vært en kamp mot klokken for å bli klar til mesterskapet for Warholm, som er regjerende olympisk mester, verdensmester og europamester på 400 meter hekk - og som ikke har tapt et 400 meter hekk-løp han har fullført de siste fire sesongene.

I GODT HUMØR: Karsten Warholm så ut til å kose seg på treningsbanen etter forsøket.

Warholm vedgår at kampen mot klokken gjorde han usikker.

– Det var faktisk en del engstelse. Jeg må ærlig innrømme det. Det er litt rart når du ikke har løpt et 400 meter hekk-løp på ni-ti måneder, og i tillegg så husker man hvordan sist løp gikk. Jeg hadde en halvrar følelse i dag, litt fordi det er lenge siden jeg har gjort det, og at jeg hadde et vondt minne i bakhodet, sier Warholm.

Under lørdagens forsøk tok han kommando fra start og hadde full kontroll på konkurrentene, slik at han på oppløpet kunne jogge inn til en komfortabel seier.

Han bekrefter at han ikke kjente noe til hamstringskaden under løpet.

– Etter to-tre hekker da jeg var forbi resten av feltet tenkte jeg «Det er sånn jeg husker det, det er sånn det skal være», svarer han.

– I første runde synes jeg det alltid er litt vanskelig å si. Det går jo veldig rolig, og det blir et litt annet type løp enn når du drar på. Men det svaret jeg har fått er at det foreløpig ikke er noe smerte, og så vet vi at det mest sannsynlig skal gå raskere etter hvert.

Allerede natt til mandag er det klart for semifinalen på 400 meter hekk. I likhet med Warholm, gikk også rivalene Rai Benjamin og Alison dos Santos enkelt videre fra forsøket.

De to pekte i etterkant begge på seg selv som den store favoritten til å vinne VM-gullet og dermed skyve Warholm ned fra tronen.

Første heat i semifinalen starter 03:03. Warholm løper i tredje heat, som starter 03:21.

– Jeg vet ikke, men jeg er ikke vant til å gi bort gull i hvert fall. Det spiller ingen rolle hva man anser seg for nå. Det handler om hva som skjer i slutten av finalen. De har fått løpt flere løp enn meg i år, men jeg føler at historikken i hvert fall viser at du ikke skal «count me out» , svarer Warholm.

Uansett er han glad for å nå være tilbake i konkurranse.

– Jeg har bare savnet å være med på dette her igjen. Jeg har vært hjemme og sett dette på TV, og jeg har konkludert med at jeg foretrekker å være her, sier han med et stort smil.