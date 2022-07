Vil bytte shortsfarge på grunn av mensen: – Er ikke alltid så praktisk

Det engelske landslaget spiller til vanlig kampene sine i hvitt fra topp til tå. Men kvinnene er nå i samtaler med Nike for å få endret fargen på shortsen – for å bli mer komfortable under menstruasjonen.

HVITT PÅ HVITT: Englands hjemmedrakter er hvite med tilhørende hvite shortser. Her jubler de engelske spillerne etter scoringen til Beth Mead i onsdagens kamp mot Østerrike.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Årsaken til at spillerne har gitt beskjed til utstyrsleverandør Nike om et mulig fargebytte på shortsen er på grunn av faren for å blø gjennom når spillerne har mensen.

Det skriver The Telegraph.

Beth Mead, som scoret Englands eneste mål i 1–0-seieren i åpningskampen i EM mot Østerrike onsdag, bekrefter at de har gitt tilbakemeldingen om shortsfargen til selskapet.

– Forhåpentligvis kan de endre den. Det er veldig fint å ha et helhvit draktsett, men det er ikke alltid så praktisk når det er den tiden av måneden. Vi håndterer det etter beste evne. Vi har snakket sammen om det som et lag, og vi har gitt tilbakemelding til Nike, sier Mead til avisen.

En talsperson for det engelske fotballforbundet sier de anerkjenner viktigheten av saken.

– Alle tilbakemeldingene fra spillerne vil bli vurdert for fremtidige design, sier talspersonen.

MATCHVINNER: Beth Mead sikret England seieren i åpningskampen. Mandag møter de Norge.

Samtidig som EM er i gang i England, er tennisturneringen Wimbledon inne i sin avslutningshelg i hovedstaden London.

Også i den tradisjonsrike turneringen har mensen blitt et tema, ettersom spillerne må følge kleskoden om å kun ha på seg hvite klær.

– Jeg synes bare det at vi har en diskusjon om det er strålende. Det å ha mensen når du er ute på turneringer er vanskelig nok, men å måtte ha hvite klær i tillegg gjør det ikke lettere. Men jenter kan håndtere det. Vi er ganske tøffe når det kommer til stykket, sier britisk Alicia Barnett, som ble slått ut i kvartfinalen i mixed doubles, til PA.

Australske Daria Saville, som røk ut i første runde i kvinnenes doubleturnering, sier hun har sørget for å utsette mensen før Wimbledon tidligere.

– Det er fordi jeg ikke ønsket å bekymre meg for å blø gjennom. Vi har allerede nok stress, sier hun til The Daily Aus.

KLAR BESKJED: Iført hvite trøyer og røde shortser, inspirert av Tatiana Golovin fra 2007, møtte demonstranter opp for å fortelle deres mening om kleskoden i Wimbledon.

OL-vinneren fra 2016, Monica Puig, skrev tidligere i år at det er viktig at det settes fokus på kvinners menstruasjon som noe som påvirker prestasjonen.

– Og for å ikke nevne det mentale stresset det er å måtte ha helhvite klær i Wimbledon og at du ber om at du ikke får mensen i løpet av de to ukene, skrev Puig på Twitter.

Lørdag var det flere demonstranter som stilte seg opp utenfor hovedinngangen til Wimbledon-komplekset, med en beskjed til Ian Hewitt, styreleder i All England Club – som arrangerer Wimbledon – om at det var på tide med en endring.

En talsperson for Wimbledon sier til The Guardian at det er viktig for dem å prioritere kvinners helse og å støtte de ulike spillernes individuelle behov, og at de er i samtaler med de ulike interessentene for å se hva «de kan gjøre med det».

For to år siden var det også stor debatt i Norge, da jentene i Lillesand IL ønsket å slippe de gjennomsiktige shortsene laget brukte – blant annet på grunn av menstruasjonen. Etter stor ståhei snudde klubben og endret fargene.