«Zucca» om farsrolle og klubbfremtid: – Håper virkelig jeg blir i Wild

STOVNER SENTER (VG) Om få dager blir Mats Zuccarello (34) far for første gang, og han krysser fingrene for at den lille familien kan finne roen i Saint Paul.

STORTRIVES: Mats Zuccarello nyter tilværelsen i Minnesota Wild. Her feirer han med keeper Marc-Andre Fleury etter en seier mot St. Louis Blues i mai.

– Det blir en helt ny hverdag, og jeg gleder meg veldig til å få ei jente – det blir kos, sier Zuccarello til VG og smiler bredt mens det gnistrer i øynene under capsen.

Samboeren Marlene Günther har termin i disse dager. Det skjer samtidig som hockeystjernen presenterte sitt samarbeid med fotballspiller Joshua Kings fotballskole.

Günther har også bakgrunn som hockeyspiller for Vålerenga og landslaget. Zuccarello har 12 sesonger i NHL, og det er en viss mulighet for at avkommet vil bli eksponert for litt hockey.

SAMARBEIDSPARTNERE: Joshua King (t.v.) og Mats Zuccarello presenterte denne uken at de skal samarbeide om en gratis fotballskole for barn i Norge.

– Datteren din blir kanskje elev på fotballskolen om noen år, eller blir hun påvirket av mye hockeyprat hjemme?

– Hun skal få drive med akkurat det hun vil, men jeg håper jo at det blir litt sport. Om det er hockey, fotball eller noe annet spiller ikke så stor rolle, sier Zuccarello.

Nyoperert

Minnesota Wild røk ut av NHL-sluttspillet i midten av mai, og for to uker siden tok han grep for å være klar til sesongoppkjøringen.

– Jeg har operert for lyskebrokk på begge sider, så nå begynner jeg å trene igjen. Jeg kjører i gang her i Norge, og reiser over til USA i august slik jeg pleier, forklarer Zuccarello.

– Nå som lyskene er fikset er jeg helt tipp topp, legger han til.

Det lover godt foran den kommende sesongen. Zuccarello leverte imponerende 79 målpoeng på 70 grunnspillkamper for Minnesota Wild i 2021/22-sesongen. Det har på papiret vært hans beste sesong, og Zuccarello har også omtalt den som den «kuleste han har spilt».

Selv om Zuccarello har to år igjen av kontrakten med Wild kan han nå byttes bort, og det er i så fall helt utenfor hans kontroll. Med familieforøkelse på gang er også hockeyfremtiden blitt enda viktigere.

– Det kan selvfølgelig skje at jeg blir tradet, og da blir jeg veldig skuffet, sier «Zucca» og fortsetter:

– Jeg håper virkelig jeg blir i Wild, og vil være der så lenge jeg kan. Jeg har funnet meg til rette i laget og i byen. Jeg er litt sånn at jeg trenger å være komfortabel for å prestere. Nå har jeg trygge omgivelser og trives utrolig bra.

Minnesota Wild holder til i Saint Paul med rundt 300.000 innbyggere.

Kan avslutte i Norge

– Bekymrer det deg at du i teorien kan bli tradet?

– Nei, det er ikke noe jeg tenker så mye på. Det er trist hvis det skjer, for du får venner og en tilhørighet før du på dagen plutselig kan være borte ... Jeg kan ikke se for meg å spille noen andre steder enn i Wild nå.

Han har tidligere snakket om å avslutte karrieren hjemme i Norge, og det er fortsatt aktuelt:

– Nå har jeg NHL-kontrakt i to år til. Dersom kroppen og hodet er med, jeg føler meg pigg og er god nok ser jeg for meg å spille så lenge som mulig. Jeg elsker jo det jeg driver med nå, sier mannen som fyller 35 år 1. september.