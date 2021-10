Skikretser bekymret over Clas Brede Bråthen-saken: – Vi er ikke fornøyd

Langrennskomiteen i Akershus skikrets vil ha en ekstraordinær generalforsamling for å fremme mistillit mot det sittende styret i Norges Skiforbund. Flere skikretser er bekymret.

BEKYMRET: Flere skikretser opplyser til VG at de er lite fornøyd og bekymret over hvordan personalsaken med Clas Brede Bråthen har blitt håndtert.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det er håndteringen av konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen som gjør at det murrer i skimiljøet.

– De klarer ikke håndtere saken. Det er noe som burde vært ordnet på kammerset i tidligere tid. Når du ønsker oppsigelse av en person, da må du sikre deg grunnlaget for det. De kommer ikke ut av saken, sa Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus, til NRK søndag.

VG har fått svar fra de fleste andre skikretser i Norge og spurt hvordan de stiller seg til forslaget til langrennskomiteen i Akershus skikrets. Flere av dem er misfornøyd med håndteringen av Bråthen-saken.

– Vi er ikke fornøyd med saken, hvordan den er håndtert og at den er kommet dit den har kommet, sier styreleder i Troms skikrets Hans Petter Bergseth.

– Vi har ikke vurdert det før nå (mistillit), men hele organisasjonen er fortvilet over situasjonen vi har havnet i. Vi kommer til å ta stilling til det om misstillitforslaget blir fremmet. Det er ingen som er fornøyd med utviklingen denne saken har tatt, sier styreleder i Sogn og Fjordane skikrets Fin Årdal og fortsetter:

– Denne saken burde vært avsluttet lenge før den kom i VG, for å si det sånn. Det er helt klart ting som kunne vært bedre, men vi sitter ikke på så mye informasjon. Det meste vi har av informasjon har kommet fra VG og ikke Skiforbundet.

Kort fortalt vil skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg kvitte seg med hoppsjef Clas Brede Bråthen, som anklages for å ha en uakseptabel atferd. Bråthen har svart med å saksøke skiforbundet.

STØTTES: Det er mange, inkludert landslagstrener Alexander Stöckl, som støtter Clas Brede Bråthen i saken.

– Jeg synes personlig at det er veldig kjedelig for skisporten. Det er en personalsak som har utviklet seg til noe mer, og jeg er veldig bekymret. Jeg har ingen kommentar om styret, men jeg synes det er en veldig kjedelig utvikling på saken, sier styreleder i Hordaland skikrets, Johan Børsheim.

I Buskerud skikrets sier skikretsleder Steinar Berthelsen:

– Vi har bedt skistyret ta tak i saken. Vi har kritisert skistyret for å ikke ta tak i saken før, men nå har de gjort det, og det sier vi oss fornøyd med. Vi påpekte det med omdømme, og det var vi veldig bekymret for. Det må de ta tak i.

VG har fått svar fra Agder og Rogaland skikrets, Buskerud skikrets, Finnmark skikrets, Hedmark skikrets, Hordaland skikrets, Oppland skikrets, Oslo skikrets Sogn og Fjordane skikrets, Vestfold og Telemark skikrets, Østfold skikrets, Troms skikrets og Sør-Trøndelag skikrets.

Østfold skikrets ser ingen grunn til misnøye med Norges Skiforbund-styret.

– Jeg kjenner skiforbundet fra før som en god samarbeidspartner, så jeg har ikke noe grunn til å si noe misnøye, sier styreleder i Østfold skikrets Tore Sandem til VG.

President i Norges Skiforbund Erik Røste har forståelse for bekymringen fra flere, men forteller at de forsøker å få en avklaring på saken.

– Denne saken er en stor belastning for hele organisasjonen. Etter mange uker med negativ medieomtale så er det forståelig at tillitsvalgte blir urolige. Vi jobber målrettet for å få en avklaring på saken. Det var drøftelsesmøte i forrige uke og ny oppfølging i uken som kommer, sier Røste til VG og fortsetter:

– Vi forsøker å holde organisasjonen informert i en vanskelig personalsak og det er planlagt møte med kretslederne kommende helg.

Flere av kretsene VG har snakket med sier de «avventer» og ikke har tatt noen beslutning om mistillit per dags dato.

– Vi har ikke tatt stilling til det. Vi forholder oss i ro. Vi avventer og ser, også har jeg ingen flere kommentarer enn det, sier styreleder i Agder og Rogaland skikrets Pål Angell Bergh til VG.

– Dette er ikke noe sak som vi har hatt oppe i noe styremøte eller har behandlet. Før det evt. skjer, mener vi ingenting, sier styreleder i Oppland skikrets Kjetil Dahlen til VG.

– Vi har ikke drøftet det enda. Det får vi ta stilling til om det blir noe av. Jeg har ikke noen kommentarer utover det, sier styreleder i Finnmarks skikrets Thomas Eliassen Darell til VG.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Møre og Romsdal skikrets, Nordland skikrets og Nord-Trøndelag skikrets.