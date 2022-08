Klæbos rumpeskade verre enn antatt: – Tar litt tid

Johannes Høsflot Klæbo (25) står i fare for å miste flere samlinger og sommerkonkurranser.

SLITER MED SKADE: Johannes Høsflot Klæbo.

Fremdeles er det flere måneder til vintersesongen starter, men sommersesongen ser ut til å bli amputert for Johannes Høsflot Klæbo. Årsaken er at kjenningen han har hatt i høyre rumpeball er mer alvorlig enn først antatt.

– Han fikk en føling for tre-fire uker siden. Det ble tatt MR-bilder for rundt to uker siden og skaden ble dermed utredet. Vi fikk bekreftet at det er en strekk eller en belastningsskade øverst i hamstringen, som er lokalisert i setet, sier landslagslege Ove Feragen til Adresseavisen.

– En sånn skade tar litt tid. Erfaringsmessig antar vi at det tar alt fra seks til tolv uker fra skaden oppstår til den er helt leget.

Landslagsleden er ikke sikker på årsaken til skaden, og sier at det kan være en ordinær strekkskade som har skjedd i forbindelse med trening eller at det kan være en belastningskade.

Skaden gjorde at Klæbo valgte å fremskynde en ferietur til Frankrike tidligere i sommer.

Feragen sier også at det er usikkert om sommerens planer må droppes eller endres for Klæbo. I utgangspunktet skulle den femdoble olympiske mesteren delta på landslagets samling i Steinkjer i midten av august før Toppidrettsveka står for tur i slutten av måneden. Deretter er planen å reise videre til Park City i USA og tilbringe fire uker i høyden der.

Den første verdenscuphelgen i år er i finske Ruka fra 25. til 27. november. Sesongens store høydepunkt er VM i Planica, som arrangeres fra 21. februar til 5. mars.