Wightmans gull-løp kommentert av faren: – Han har kommentert så mange av mine dårlige løp

EUGENE/OSLO (VG) Geoff Wightman kommenterte sønnen Jakes sensasjonelle gull på 1500 meter – av flere kalt mesterskapets største overraskelse.

RYSTET STORFAVORITTEN: Jake Wightman (28) løp forbi Jakob Ingebrigtsen (21) inn i den siste svingen av 1500-meterfinalen i Eugene, Oregon. Det er med god margin 28-åringens beste resultat i et VM eller OL.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Han har kommentert så mange av mine dårlige løp, så jeg tror han kommer til å feire denne litt. Det er ganske kult at faren din kommenterer løpet, det er nok unikt uansett sport, sier Wightman junior til Reuters.

Den 28 år gamle briten slo Jakob Ingebrigtsen mot slutten av nattens 1500-meterfinale og sikret gull, med den norske 21-åringen henvist til det han selv omtaler som et skuffende sølv.

Trenerfaren Geoff var speaker på Eugenes Hayward Field og var tydelig emosjonell da sønnen løp inn til gull, her filmet av en i følget til tidligere OL-medaljør Katharine Merry:

Gullvinneren og foreldrene klemte hverandre i målområdet etter seieren.

Som Geoff selv sa til Hayward Field for å forklare hvorfor hans ansikt plutselig var på storskjermen: «Det er sønnen min. Han er verdensmester».

Spurt av Athletics Weekly etter løpet, var han tilbake i trenermodus.

– Var det hans perfekte løp? Vell, han vant VM-gull, men det var omtrent et sekund bak den britiske rekorden. Det hadde vært stort, men det får bli en annen dag, sier Wightman senior til magasinet.

PARENTS AND SON: Geoff og Susan Wightman poserer med sønnens gullmedalje etter 1500-meterfinalen i Eugene.

28-åringen hadde femteplass som beste i en VM-finale før årets mesterskap, og kom på tiendeplass da Jakob Ingebrigtsen vant OL-gull i Tokyo forrige august.

Derfor var han overrasket over at Ingebrigtsen ikke hentet ham inn på de siste to hundre meterne.

– Det var og er fortsatt ikke til å tro, og øyeblikket har ikke sunket inn ennå. Jeg klarer nesten ikke vente til å takke venner, familie og alle menneskene som, har hjulpet meg hit gjennom årene. Å være verdensmester er hinsides alle ord og uansett hva som skjer i resten av karrieren min, så er det i alle fall dét, sa Wightman junior i pressesonen.

Den norske 21-åringen selv var svært skuffet med at han ikke fikk ut sitt beste i VM-finalen, selv om det endte med sølv. Han var klar på at det var en taktisk bommert å ikke settet opp tempoet ytterligere da han først gikk opp i føringen:

28 år gamle Wightmans seier blir av kalt «en av de største overraskelsene noensinne» av løpeskribent Liam Boylan-Pett, «mesterskapets største overraskelse» av løpenettstedet Citius og «sjokk» av lokalavisen for VM-vertsbyen The Oregonian.

I Sverige har de – muligens med et snev av skadefryd – fokus på at hverken Ingebrigtsen eller Warholm tok gull på sine øvelser natt til onsdag 20. juli.

«Stort norsk sjokk» skriver Aftonbladet i artikkelen, på forsiden fremstilt med «Norsk dubbelflopp». Også Expressen skriver om «norska flopparna».