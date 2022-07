KSI og Logan Paul blir sponsor for Arsenal

Prime, resultatet av et samarbeid mellom youtuberne KSI (29) og Logan Paul (27), blir drikkevaresponsorer for det engelske fotballaget Arsenal. – En barndomsdrøm, skriver KSI.

BLODFAN: KSI har lenge vært en profilert «gooner».

Det annonserte KSI på Twitter, og Arsenal på hjemmesidene sine. Prime blir med det Arsenals offisielle drikkepartner, og drikken bli å finne rundt hele Emirates Stadium, som er Arsenals hjemmebane.

Livslang fan

KSI har lenge vært blodfan av fotballaget, noe som har kommet tydelig frem på YouTube-kanalen, men også i videoene han har laget sammen med «Sidemen».

Det er forhåndsvis ukjent om Logan Paul har noen lidenskapelig tilknytning til laget fra London. Logans bror, Jake, har tidligere hevdet at han selv er Liverpool-fan

Logan signerte nylig en avtale med WWE.

Selv om KSI har vært livslang fan av Arsenal, har han ved flere anledninger vist misnøye med lagets situasjon:

Nå skriver han at han er ekstatisk over avtalen, og at han har høye håpe for favorittlaget den kommende sesongen.

– Har en god følelse rundt Arsenal denne sesongen, så jeg er «gassed», skriver han på Twitter.

Arsenal endte i år opp på en femteplass i Premier League, to poeng bak rivalene i Tottenham.

HJEMMEBANE: Paul og KSI setter nå spor på Emirates Stadium, som ligger nord i London.

Kommende boksematch

Nyheten kommer en drøy måned før KSI etter planen skal entre bokseringen mot Youtube-kollega Alex Wassabi.

Matchen skal gå av stabelen den 27. august i London. Kampen kommer etter at KSI i 2018 utfordret andre youtubere til å møte ham i en boksekamp.

Alex Wassabi tok utfordringen, men det endte aldri med noen kamp. Wassabi møtte derimot KSI sin lillebror Deji tidligere i år, hvor han vant på såkalt «split decision». Nå returnerer altså KSI til boksesporten etter tre år, for et møte med Wassabi.

