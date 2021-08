Hovland holdt seg oppe i tetsjiktet etter superavslutning

Etter en runde på det jevne, fant Viktor Hovland (23) virkelig flyten på de siste tre hullene og sørget for at han fremdeles har kontakt med teten.

GOD AVSLUTNING: Viktor Hovland fant frem storspillet på de siste hullene.

Med tre birdier på de siste tre hullene, ble det nok en god dag for Viktor Hovland i Northern Trust.

Nordmannen gikk med det runden fire slag under par og ligger syv slag under par etter to dager.

Alle er ikke ferdigspilt med den andre runden, men Hovland holder seg godt inne i toppen, på en foreløpig delt tolvteplass.

Nordmannen har fem slag opp til Jon Rahm i tet.

Viktor Hovland åpnet turneringen med en runde tre slag under par torsdag. Det holdt til en delt tiendeplass etter første dag.

Hovland oppsummerte sin egen runde som «ganske solid», men måtte se at han var fem slag bak lederduoen Jon Rahm og Justin Thomas etter den første runden.

Rahm var nesten ferdigspilt med runden da Hovland slo ut like før klokken syv norsk tid. Verdenseneren leverte en ny stødig runde i noe enklere forhold, denne gang fire slag under par, og satt dermed standarden for resten av feltet.

For Hovland startet det også meget bra. En birdie på hull 1 ga ham starten han ønsket, men på hull 6, banens enkleste hull, slo han seg inn i problemer. Fra rundt 200 meter sendte han andreslaget på par 5-hullet i vannet og måtte notere rundens første bogey.

Birdier på hull 8 og 10 gjorde at Hovland igjen nærmet seg tetsjiktet, men nye birdier lot vente på seg og istedenfor ble det en bogey på hull 14 etter et svakt utslag på det korte par 3-hullet. Med birdier på hvert av de siste tre hullene ble det likevel en god dag for Hovland, som dermed gikk runden fire slag under par.

Sluttspillet på PGA-touren, FedEx-cupen, består av tre turneringer. Gjennom den ordinære sesongen samler spillerne FedEx-cup-poeng og de 125 beste kvalifiserer seg til den første av de tre turneringene - The Northern Trust. Hovland var nummer 11 i FedEx-cupen før ukens turnering.

I sluttspillsturneringene firedobles poengene og de 70 som har flest poeng kommer seg videre til neste turnering, BMW Championship. Derfra kommer igjen de 30 best rangerte spillerne videre til Tour Championship. Hovland var den første nordmannen som kvalifiserte seg til turneringen i fjor.

Der starter den som topper FedEx-cupen turneringen ti slag under par, mens nummer to er to slag bak, nummer tre er tre slag bak, nummer fire er fire slag bak, nummer fem er fem slag bak, nummer seks til ti er seks slag bak, nummer 11 til 15 er syv slag bak, nummer 16 til 20 er åtte slag bak, nummer 21 til 25 er ni slag bak og nummer 26 til 30 er ti slag bak.

Vinneren av FedEx-cupen får hele 15 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 135,2 millioner norske kroner. Hovland endte i fjor på en delt 20. plass i Tour Championship.