Kajas sjakk-TV har nådd 100 millioner seere

Med Kaja Snare (30) som sitt ansikt utad har Play Magnus-gruppens Champions Chess Tour nådd 100 millioner seere så langt.

ANSIKT UTAD: Kaja Snare leder sjakksendingene. I bakgrunnen ekspertene David Howell og Jovanka Houska.

Fredag blir det også kjent at den digitale sjakk-touren skal gå på norske TV 2 i hele fem år fremover.

Kaja Snare er programleder for den engelske sendingen som den delvis Magnus Carlsen-eide Play Magnus-gruppen selv har på nettet.

– Vi har lansert noe helt nytt. At vi allerede før første sesong er ferdig skal runde 100 millioner seere, og at disse har brukt over 30 millioner timer på å følge våre turneringer er vi veldig fornøyd med, sier Tour-sjefen Arne Horvei.

De aller fleste av de 100 millionene har fulgt Kaja Snares sendinger på engelsk, men det finnes også «nerde-sendinger» på en rekke andre språk.

– Dette er over all forventning. Når vi ser disse tallene, så blir vi kjempeglade, sier Snare til VG.

– Til tross for at vi ikke har brukt penger på promotering, har vi klart å fange et internasjonalt ikke-sjakk-spillende publikum - på samme måte som VM-kampene til Magnus Carlsen og Norway Chess har gjort det i Norge tidligere.

– Vi føler at vi har funnet et konsept som fenger med online sjakk, mener Kaja Snare.

– Vi produserer online sjakk-turneringer med de beste spillerne i verden på en måte som engasjerer bredt, også ut over det etablerte sjakkpublikummet, mener Arne Horvei.

Han opplyser at de 100 millionene har sett til sammen 32 millioner timer sjakk. Sjakksendingen har en topp på 283.000 samtidige seere.

TV 2 er altså så fornøyd etter at åtte av ti turneringer i debutsesongen er over, at de velger å satse på Champions Chess Tour i fem år fremover.

– Denne avtalen bekrefter den store underholdningsverdien profesjonell online sjakk har, mener sjakktour-sjefen Arne Horvei om TV2-avtalen.

– Avtalen med Meltwater Champions Chess Tour gjør det mulig for oss å tilby en engasjerende sending i et seervennlig hurtigsjakkformat. Turens varighet og intervaller mellom turneringene gjør også sjakk til en nesten året rundt-sport, sier TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen i en pressemelding.

2022-utgaven av Champions Chess Tour skal bestå av ni turneringer og en «Grand finale».