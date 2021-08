Erling Braut Haalands titteljakt: – Forventer at han skal bære Dortmund

Jadon Sancho er borte, og etter 41 mål på 41 kamper forrige sesong, er det Erling Braut Haaland (21) Borussia Dortmund setter sin lit til når klubben – og han – jakter titler.

JAKTER MER: Erling Braut Haaland vant sitt første trofé med Borussia Dortmund på tampen av forrige sesong. Nå jakter han mer. Foto: Martin Rose / POOL Getty

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg forventer at han skal bære Dortmund denne sesongen, at han skal score så mange mål at de henger med i toppen hele veien inn. Han har bevist at han er en av verdens beste spisser, så jeg forventer at han er det den kommende sesongen også, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet om Haaland, Borussia Dortmunds målmaskin.

Lørdag sparkes den nye Bundesliga-sesongen i gang.

Klokken 18.30 skal Borussia Dortmund i aksjon mot Eintracht Frankfurt. Etter en sommer med daglige spekulasjoner om 21-åringens fremtid er det igjen det som skjer på gressteppet som er i fokus for Haaland, den største stjernen i Borussia Dortmund.

– Trist at han er borte

I løpet av sommeren har han mistet en av sine fremste lekekamerater i Jadon Sancho, som etter ett helt år med spekulasjoner, omsider ble klar for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Forståelsen mellom Jadon og meg var veldig god. Han er en toppspiller, og det er trist at han er borte. Men sånn er fotballen, sa Haaland tidligere i sommer.

Nå må mannen som ble nummer tre på toppscorerlisten i Bundesliga forrige sesong, bare slått av Robert Lewandowski og André Silva, finne veien til mål uten driblefantens assistanse. Haaland selv er ikke bekymret for livet uten Sancho.

– Det er flere andre jeg samarbeider bra med. Det kan bli enda bedre, sier han, og er kanskje inne på noe, all den tid han pangstartet sesongen med hat trick i cupen, riktignok mot motstand fra lavere divisjoner:

Bisgaard Sundet forbereder seg nå til sin åttende sesong med kommentering av Bundesliga, og legger ikke skjul på at Dortmund svekkes av Sancho-salget. Stjernens overgang gjør også at presset på Haaland øker. Det blir heller ikke mindre av at han snitter ett mål per kamp.

– Han har på en måte skapt forventningene til seg selv etter de siste par årene, sier Bisgaard Sundet.

60 mål på 60 kamper er spinnville tall, men det er det Haaland har å vise til siden overgangen fra RB Salzburg.

– Jeg klarer ikke å sette ord på hvor sykt det er, og det har jeg ikke klart siden hat tricket i Champions League-debuten mot Genk. Det er et eventyr. Og han er liksom bare en vanlig kar fra Bryne, og det gjør det enda sykere. Nå er forventningene der. Nå forventer man mål fra ham i hver kamp. Man forventer at han skal bære en av de største klubbene i Tyskland alene, sier Bisgaard Sundet, som tror Haaland denne sesongen kan slå Lewandowski i jakten på gullstøvelen, og at Dortmund kan utfordre «nye» Bayern München, som nå ledes av Julian Nagelsmann.

– Har Haaland sulten, kan han fortsette å score ett mål per kamp.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland. Foto: FILIP SINGER / POOL / EPA POOL

– Kan bli toppscorer

Den har han nok. Etter en mesterskapsløs sommer har Haaland fått fokusere på den kommende sesongen. Han avsluttet den forrige med å skyte Borussia Dortmund til tysk cupgull, og uttalte etter kampen at «han vil ha mer» og at «jeg har store drømmer». Det involverer nok å komme enda lenger i Champions League, der han ble toppscorer forrige sesong, vippe Bayern München av den tyske tronen og ta toppscorertittelen i Tyskland.

– Jeg tror han kan bli toppscorer, så lenge han holder seg skadefri. Men det er sjeldent en spiller som ikke spiller i Bayern München blir toppscorer, sier Jørn Andersen, som selv ble Bundesliga-toppscorer som Eintracht Frankfurt-spiller i 1990.

– Det var kanskje lettere på den tiden, sier Andersen.

Den gamle storscoreren mener Dortmund i takt med Haalands scoringer i større grad leter etter Haaland – og mener det er en oppskrift som funker bra.

– 60 mål på 60 kamper er fantastisk. Det virker som de fokuserer mer og mer på å finne Haaland, å få han med i spillet og mate ham med baller. De vet at det gir resultater, sier han.