Står over verdenscuprenn for å få flere døgn i OL-høyde

Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland (31) velger å kjøre sitt eget løp før OL i Beijing.

STERK START: Marte Olsbu Røiseland har hatt en fantastisk start på sesongen med to seirer og to 3. plasser i verdenscupen. Dette bildet er fra triumfen på jaktstarten i Östersund 4. desember.

De norske skiskytterne har valgt å stå over verdenscupløpene i Ruhpolding fra 10. til 16. januar for å legge inn et siste høydeopphold før OL.

Men Marte Olsbu Røiseland kommer til start i Tyskland. Verdenscuplederen velger i stedet å stå over de siste konkurransene før OL, i Anterselva.

– Det er en plan som ble lagt i april/mai som jeg har skikkelig troen på. Selvfølgelig er det kjedelig å måtte stå over renn, spesielt Anterselva, men jeg har alltid likt å ha klare mål og da må jeg prioritere deretter, sier Olsbu Røiseland som i ettermiddag stiller til start på sprinten i Annecy.

– Marte trenger litt flere dager i høyden for å omstille seg. Derfor kjører hun sitt eget opplegg. Nå får hun 10–11 dager i høyden på 1800 meter i Lavazé i forkant av mesterskapet, sier sportssjef i Norges skiskytterforbund, Per-Arne Botnan.

– Vi er trygg på at denne løsningen er den beste for Marte, sier Roger Grubben.

Den tidligere landslagstreneren er Olsbu Røiselands personlige trener.

– Vi har tatt hensyn til mange brikker i et puslespill, og dette er så nært som mulig det som er optimalt for henne. Rent skytemessig vil det ikke være noen fordel for Marte å konkurrere i Anterselva før OL og hun er heller ikke avhengig av å gå konkurranser tett før OL for å være i form. Nå får hun den roen hun trenger til å forberede seg til mesterskapet, sier Grubben.

At verdenscuplederen mister renn og går glipp av verdenscup-poeng spiller ingen rolle.

– I år er det OL som er hovedmålet, så får vi ta å telle poeng til «gultrøya» etter OL, sier Olsbu Røiseland.

– Det får bli som det blir. Det er ikke der vårt fokus er, fastslår Roger Grubben.

I Lavazé vil Marte Olsbu Røiseland ligge på nesten samme høyde som det som venter i OL i februar. De andre landslagsløperne drar til italienske Lavazé etter verdenscupløpene i Oberhof, de første konkurransene i januar.

Uttaket til OL blir også gjort etter jaktstarten i Oberhof 9. januar.

– Dette blir det fjerde høydeoppholdet for de fleste denne sesongen. Vi har hatt mange samlinger i høyden for å se hvordan kroppen fungerer optimalt i «OL-høyden», sier Per-Arne Botnan.

Husker du dette Tiril Eckhoff-uhellet?

Siden de beste norske løperne på kvinne- og herresiden står over konkurransene i Ruhpolding betyr det at de nest beste får en anledning til å vise seg frem i verdenscupen.

– De vil få en mulighet. Så kan det hende at noen løpere vil gå i Ruhpolding hvis de ser at de trenger flere verdenscuppoeng i forhold til å være kvalifisert til en fellesstart i OL.

Marte Olsbu Røiseland leder verdenscupen, 38 poeng foran Hanna Sola og 39 poeng foran Dzinara Alimbekava.

Denne uken konkurrerer skiskytterne i franske Annecy. Slik er programmet:

Torsdag kl. 14.15: sprint kvinner

Fredag kl. 14.15: sprint menn

Lørdag kl. 13.00: jaktstart kvinner, kl. 15.00: jaktstart menn

Søndag kl. 12.45: fellesstart kvinner, kl. 14.45: fellesstart menn.