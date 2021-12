Østberg mister Tour de Ski og OL: – Drømmer er knust

Tour de Ski går uten både Ingvild Flugstad Østberg (31) og Maiken Caspersen Falla (31). Helsesituasjonen til Østberg gjør at hun også mister OL i februar.

IKKE TIL OL: Ingvild Flugstad Østberg skal ikke gå Tour de Ski eller OL. Her fra verdenscupåpningen i Ruka i november.

Det melder Skiforbundet i en pressemelding.

– Helsesituasjonen til Ingvild er dessverre ikke god nok til å konkurrere i touren, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

– Den planlagte oppfølgingen etter de første rennene viser at helsesituasjonen hennes ikke tåler rennprogrammet. Ingvild må derfor på ny ta en lengre pause fra konkurranser, noe som gjør at OL beklageligvis kommer for tidlig.

Dermed blir ikke Østberg å se i verken Tour de Ski som starter 28. desember eller OL i Beijing i februar, til tross for oppløftende resultater den siste tiden.

– Dette var en utrolig tøff beskjed å få, sier Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg har lagt ned ekstremt mye jobb, gjort mitt beste, følt meg bra og storkost meg med å være med på skirenn igjen. Drømmer er knust, men jeg kan ikke gjøre annet enn å se framover.

Hun gikk verdenscuprennene i Ruka, på Lillehammer og Davos med oppløftende utvikling etter konkurransepause på over halvannet år. Østberg fikk i lang tid ikke oppfylt kravene i helseattesten til skiløperne.

Særlig i Davos viste Østberg fremgang med en 8.-plass på 10 kilometeren. Landslagstrener Ole Morten Iversen sa etter den helgen (11/12. desember) at Østberg var nærme en OL-plass.

Selv om det ikke gikk med tanke på OL, mener Iversen at planen for Østberg var god.

– Det ble lagt en plan, som ble fulgt. Dessverre så holdt det ikke. Det å komme i gang igjen litt var den eneste muligheten hun hadde til å tenke OL. Det var en god plan, som vi ikke lyktes med, sier Iversen til VG.

– Alle som kjenner Ingvild skjønner at dette er veldig tøft for henne. Det ble ikke den julen hun hadde håpet på.

– Hvordan skal dere ta vare på henne?

– Det er litt avhengig av hva hun vil. Det er altfor tidlig å si nå. Det er sjeldent lurt å legge noen store planer når man står midt oppi det.

Også Maiken Caspersen Falla mister Tour de Ski.

Falla har de siste sesongene gått få renn og slitt med luftveiene, og trøblet med å finne ut av problemet. Mesterskapsspesialisten har tidligere i høst sagt til VG at det ikke helt slipper taket.

Falla klarte likevel å gå inn til VM-sølv på sprint sist sesong og var på pallen under verdenscupåpningen i Ruka

– Maiken har ikke funnet helt tilbake til energien hun behøver for å gå touren, sier Iversen.

– Hun blir derfor hjemme og forbereder seg videre til vinterens konkurranser og mesterskap.

Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth erstatter Østberg og Falla i Tour de Ski.

Therese Johaug dropper touren for å trene til OL. Heidi Weng er dermed Norges kanskje største håp i touren som starter 28. desember: