Tiril Eckhoff hopper av verdenscupen igjen - drar til høyden

Det ble med dagens sprint i Ruhpolding for Tiril Eckhoff (31). Hun står over resten av rennene i Tyskland for å få lagt inn litt høydetrening.

SKAL TIL HØYDEN: Tiril Eckhoff står over resten av verdenscuphelga.

- Jeg har hatt et ønske om å få inn et lite opphold i høyden for å være bedre forberedt til OL i Beijing, sier Eckhoff til VG.

Dermed hopper hun av verdenscupen, akkurat som hun gjorde under verdenscupløpene i Frankrike i midten av desember.

Men nå skal ikke Eckhoff hjem for å finne formen, hun skal i høyden for å foredle den. Det bekrefter også landslagstrener Sverre Huber Kaas onsdag ettermiddag.

– Planen er at hun reiser opp i høyden i morgen. Slik måtte det bli når det ikke ble noe renn i Oberhof, sier Huber Kaas til VG.

Fredagens stafett og søndagens jaktstart i tyske Ruhpolding går dermed uten Eckhoff. 31-åringen reiser opp til italienske Lavazé på 1800 meter, hvor kvinne- og herrelandslagene har trent denne uken.

– Planen er at Tiril skal få opp mot seks dager i Italia - i samme høyde som OL i Beijing. Deretter reiser hun sammen med de andre for å delta i verdenscuprennene i Anterselva hvor første konkurranse starter 20. januar. Etter løpene i Anterselva er det tilbake til Lavazé og precamp før OL, sier sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan.