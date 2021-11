Bjørdal-straffe sikret seieren for Vålerenga mot Odd: – Det var stygt

(Odd – Vålerenga 1–2) Henrik Bjørdals (24) straffescoring kvarteret før slutt sørget for at Vålerenga vant borte mot Odd for første gang siden 2016.

SLAPP JUBELEN LØS: Vålerenga-spillerne jublet hemningsløst foran bortesupporterne på Skagerak Arena.

Siden den gang har de fire oppgjørene lagene har spilt på Skagerak Arena endt med tre hjemmeseiere og en uavgjort, men lørdag ble den dårlige rekken brutt for Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga.

Forrige sesong endte det 4–1 til Odd på hjemmebane, men Fagermo kan for første gang reise hjem med borteseier fra sin gamle hjemmebane.

– Det var stygt, men det var ekstra deilig, sier Bjørdal om kampen til Discovery+ etter seieren.

De tre poengene sørger for at Vålerenga tar innpå lagene foran, og er bare ett poeng bak Rosenborg og Kristiansund på henholdsvis femte- og sjetteplass før de spiller søndag.

For Odd er ikke neste sesongs eliteserieplass sikret helt enda. Med to kamper igjen har de seks poeng ned til Stabæk på kvalifiseringsplass. Stabæk har fortsatt tre kamper igjen, og i siste serierunde møtes nettopp Odd og Stabæk.

SKADESMELL: Vålerenga-keeper Kjetil Haug måtte gi seg med skade.

Vålerenga fikk en perfekt start på kampen, da Odin Thiago Holm sendte dem i føringen allerede før fire minutter var spilt. Amor Layouni la ballen lavt inn i Odd-feltet, og det hadde Thiago Holm løpt seg fri. Han banket til, og kunne se at ballen suste inn i nettet bak Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

– Det var godt å få en tidlig ledelse, sier Thiago Holm til Discovery+ i pausen.

Gjestene fortsatte å styre mye av kampen etter ledermålet, men klarte ikke å spille seg til de helt store mulighetene. Da smalt det i stedet i motsatt ende.

Solomon Owusu løftet ballen opp på Markus André Kaasa i Vålerenga-feltet. Han la på mesterlig vis ballen igjen til Tobias Lauritsen, som på halvvolley banket inn utligningen.

– Det var veldig deilig, sier Lauritsen til Discovery+ i pausen.

Etter pause trykket Odd på for en scoring, men Vålerenga-keeper Kjetil Haug stoppet vertene med flere gode redninger. Dessverre for gjestene landet Haug forkjært fem minutter ut i andre omgang, og keeperen måtte gi seg med skade. Inn kom Mathias Dyngeland til sin Vålerenga-debut.

Etter 71 minutter kastet Vålerenga-trener inn spissen Henrik Udahl i jakten på et vinnermål, og bare to minutter senere skaffet han straffespark. 24-åringen ble lagt i bakken av Odd-kaptein Steffen Hagen, og dommer Tom Harald Hagen var sikker i sin sak.

Henrik Bjørdal stilte seg opp, før han iskaldt trillet ballen i nettet.

