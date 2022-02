Bekreftet: Tom Brady legger opp

NFL-stjernen Tom Brady (44) har bestemt seg for å gi seg etter 22 sesonger på toppnivå.

SYV GANGER: Tom Brady har vært med på å vinne Superbowl hele syv ganger.

I helgen kom det flere rapporter om at Brady skulle legge opp, men etter hvert kom det motstridende rapporter og ble det meldt at Brady ikke hadde tatt en avgjørelse.

Tirsdag skriver han på sosiale medier at han nå har bestemt seg for å legge opp.

– Jeg har tenkt mye den siste uken og har stilt meg selv vanskelige spørsmål. Jeg er så stolt over det jeg har oppnådd. Lagkameratene mine, trenerne mine, konkurrentene mine og fansen fortjener 100 prosent av meg, men nå er det best at jeg lar den neste generasjonen med dedikerte utøvere får banen, skriver Brady på sosiale medier.

Brady takker alle som har støttet ham gjennom karrieren, men sier det er helt avgjørende for ham å være 100 prosent dedikert til idretten.

– Det er en psykisk, mental og følelsesmessig utfordring hver eneste dag. Jeg har prøvd mitt beste de siste 22 årene. Det er ingen snarveier i livet eller ute på banen, skriver Brady.

REKORDMANN: Tom Brady har en haug med rekorder i NFL etter en imponerende karriere.

44-årige Brady spilte 20 sesonger for New England Patriots, før han signerte for Tampa Bay Buccaneers i 2020. Til sammen har han vunnet sju Super Bowls.

Etter å ha spilt collegefotball i Michigan, ble Brady draftet som nummer 199 av New England Patriots i 2000. I løpet av karrieren har han tatt det meste som er av rekorder. Blant disse er rekorden for flest «touchdown-pasninger».

Dette er statistikker legenden også har toppet denne sesongen.

Brady har fått prisen som «most valuable player» tre ganger, sist i 2017. Da han startet Super Bowl i 2020, ble han den eldste gjennom tidene. Han er blant favorittene til å vinne den samme prisen i år og bli ansett som NFLs beste spiller.

Brady var helt sentral da Tampa Bay Buccaneers vant Super Bowl i fjor: