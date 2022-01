Tsitsipas langer ut mot Djokovic: – Får majoriteten av oss til å se ut som idioter

Tennisstjernen Stefanos Tsitsipas (23) mener kaoset rundt deltagelsen til Novak Djokovic (34) i Australian Open viser at det er egne regler som gjelder for verdenseneren.

I VERDENSTOPPEN: Stefanos Tsitsipas (venstre) og Novak Djokovic etter finalen i French Open i fjor, hvor Djokovic stakk av med seieren.

Greske Tsitsipas er rangert som verdens fjerde beste tennisspiller og er blant favorittene til å vinne årets Australian Open. Men om Novak Djokovic blir blant konkurrentene hans er fortsatt uvisst. Serberen var med da turneringsoppsettet ble klart torsdag morgen, men fremdeles har den australske immigrasjonsministeren Alex Hawke muligheten til å sende Djokovic ut av landet.

– Han har spilt etter sine egne regler, og han har gjort det mange spillere ikke turte å gjøre – spesielt etter at ATP (Association of Tennis Professionals) klargjorde kriteriene som gjaldt for at spillerne kunne komme inn i landet, sier Tsitsipas til WION News, gjengitt av Reuters.

Tsitsipas påpeker at et mindretall har valgt å gå sin egen vei.

– Det får majoriteten av oss til å se ut som idioter, sier han.

Tsitsipas uttalte i august at han ikke så noen grunn til at noen på hans alder skulle ta vaksinen, og mente at den ikke hadde blitt testet nok og at det var visse bivirkninger.

I september snudde han, blant annet etter å ha fått kritikk fra greske helsemyndigheter, og indikerte at han ville vaksinere seg.

Det har han nå også gjort, og ifølge ATP skal 97 av de 100 best rangerte herrespillerne i verden ha tatt vaksinen. I tillegg til Djokovic, har amerikanske Tennys Sandgren bekreftet at han ikke har tatt coronavaksinen. Sandgren skal ikke delta i årets Australian Open.

Djokovic ble nektet innreise til Australia han ankom Melbourne i forrige uke. Årsaken var at han ikke var vaksinert mot coronaviruset, men etter en høring på mandag fikk Djokovic lov til å bli i landet – etter at han kunne fremvise en positiv coronatest fra 16. desember som viste at han nylig hadde gjennomgått en coronainfeksjon.

Siden har det kommet frem at australske myndigheter etterforsker ham for å ha oppgitt feilaktig informasjon ved innreise, samt at han etterforskes av serbiske myndigheter for brudd på karantenereglene i etterkant av den positive testen 16. desember.

– Ingen trodde egentlig de kunne komme til Australia uten å ha tatt vaksinen, og uten at de måtte følge protokollene. Det krever mye mot å gjøre det, og sette en Grand Slam i fare, noe jeg ikke tror mange spillere ville ønsket å gjøre, mener Tsitsipas.