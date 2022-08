Bodø/Glimt videre til Champions League-playoff: Kun én motstander unna drømmen

(Zalgiris – Bodø/Glimt 1–1, sammenlagt 1–6) Bodø/Glimt er kun ett hinder igjen fra Europas gjeveste klubbturnering.

Oppgaven til Kjetil Knutsen og mannskapet hans var kun å sørge for at Zalgiris ikke skulle hente inn 5–0-seieren fra Aspmyra. Den oppgaven løste Glimt veldig greit med 1–1 etter utligning av Joel Mvuka.

Tirsdagens avansement sørger for at Bodø/Glimt har minst sikret seg gruppespill i Europa League til høsten.

Nå er det kun Dinamo Zagreb eller Ludogorets som står i veien for et norsk lag i et Champions League-gruppespill - noe som vil være for første gang siden 2007 (Rosenborg). Glimt har aldri før vært med.

Returoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Ludogorets starter tirsdag klokken 20.00. Førstnevnte leder 2–1 fra første oppgjør.

Bodø/Glimts første kamp i playoffen er tirsdag neste uke på Aspmyra, mens returoppgjøret i Kroatia eller Bulgaria spilles 24. august.

Avansementet til Champions League-playoff betyr også at Bodø/Glimt har sikret seg over 100 millioner kroner fra pengepremier på grunn av deres prestasjoner i kvalifiseringsrundene denne sommeren.

Dersom Bodø/Glimt går videre fra Champions League-playoffen, betyr det hele 200 millioner kroner i klubbkassen.

MÅLGIVENDE: Ulrik Saltnes sto for målgivende på scoringen til Joel Mvuka i annenomgang.

Gultrøyene så ut til å ha relativ god kontroll i det som var en sjansefattig førsteomgang i Litauen, men seks minutter før hvilen førte et slapt forsvarsspill hos bodøværingene til litauisk nettkjenning.

Isak Amundsen og debutant Julian Faye Lund – som kom på for en skadet Nikita Haikin – var ikke enige om hvem som skulle ta hånd om et Zalgiris-innlegg. Dermed kunne Francis Kyeremeh enkelt sette inn 1–0.

– Det er en kommunikasjonssvikt mellom Faye Lund og Helstad Amundsen, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

TV 2s eksperter Jesper Mathisen og Yah Amankvah mente at målscorer Kyeremeh burde vært utvist tidligere i kampen for taklingen som førte til at Haikin måtte av med skade. Kyeremeh var veldig sen i en duell med Haikin.

VIDERE: Amahl Pellegrino, Lars-Jørgen Salvesen og Bodø/Glimt skal spille Champions League-playoff neste uke.

Det virket som Knutsen hadde snakket fornuft hos sine gutter i pausen. I annenomgang var det kun ett lag det handlet om etter en noe jevn førsteomgang.

Like etter pause headet Mvuka ballen i mål fra kloss hold etter noe klønete keeperspill av Edvinas Gertmonas. Det var kaptein Ulrik Saltnes som sto for den målgivende pasningen.

Få minutter etter det var Mvuka i aksjon igjen da han ble fratatt en stor målsjanse på ulovlig vis av Petar Mamic.

Bakerste mann, Mamic, ble vist det røde kortet og da kunne Glimt kontrollere kampen ut. Etter timen spilt ble trioen Amahl Pellegrino, Lars-Jørgen Salvesen og Mvuka byttet ut for å spare krefter i et tett kampprogram.

Før Glimt skal ut i playoff neste uke, venter det en bortekamp i Sarpsborg førstkommende fredag.

