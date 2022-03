Hauger i trøbbel i Formel 2-debuten

Dennis Hauger (19) fikk ingen perfekt start i Formel 2, og en mulig straff kan vente nordmannen i debuten.

INGEN DRØMMESTART: Dennis Hauger fikk ingen knirkefri åpning i Formel 2. Her fra en reklameinnspilling for Lendo tidligere denne uken.

Fredag kjørte Hauger for første gang Formel 2, men kvalifiseringen i Bahrain ble ikke som man drømte om for Aurskogs store motorsønn.

19-åringen havnet i trøbbel allerede etter noen få minutter, da han skulle gjøre inn i depoet. Like bak lå estlenderen Jüri Vips, som ble presset langt ut til siden i det Hauger krysset banen mot høyre.

Vips var tydelig frustrert, og etter noen minutter kom det en beskjed fra juryen om at de skal undersøke Haugers manøver etter kvalifiseringen.

– Det kan i verste fall bli en straff til Hauger, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen idet beskjeden kom opp på skjermen.

Selve tidene som Hauger satt i kvalifiseringen var heller ikke det store, og han endte helt nede på 15.-plass – 0.967 sekund bak kvalifiseringsvinner Jack Doohan. Vips endte på tredjeplass.

Kvalifiseringen setter grunnlaget for helgens løp i Bahrain. Søndag kjøres hovedløpet og startrekkefølgen der følger resultatlisten etter fredagens kvalifisering.

Men allerede lørdag skal det kjøres et kortere sprintløp, og der snus startrekkefølgen for de som endte topp ti i kvalifiseringen. Altså at nummer ti i kvalifiseringen starter som nummer en i sprintløpet, og motsatt.

Fredagens 15. plass ga dermed ingen fordel for Hauger i sprintløpet, ettersom han endte utenfor topp ti. Nordmannen vil med andre ord starte fra 15. beste startposisjon både i lørdagens sprintløp og søndagens hovedløp.