Røiseland gikk inn 2,9 mill. i premiepenger: – Blir jo minstepensjonist

Marte Olsbu Røiseland (31) teller på knappene om hun skal fortsette skiskytterkarrieren. Hun kan også telle kroner etter sin mest innbringende sesong i karrieren.

BEST I VERDEN: Marte Olsbu Røiseland på vei ned fra podiet i Holmenkollen etter å ha mottatt det store trofeet for sammenlagtseieren i verdenscupen.

Publisert Publisert Nå nettopp

VGs beregninger etter en sesong med seks 1. plasser i verdenscupen, to 2. plasser og fem 3. plasser samt to individuelle OL-gull og to bronse, viser at 31-åringen har tjent 2,9 millioner kroner bare i rene prispenger fra det internasjonale skiskytterforbundet, IBU.

Seieren i verdenscupen sammenlagt innbrakte 280.000 kroner, og førsteplassene i sprint- og jaktstartcupene betød ytterligere 200.000 kroner inn på kontoen.

En 1. plass i verdenscupen individuelt betales med 150.000 kroner. Neste sesong er én seier i et enkeltrenn verdt enda mer når IBU øker premiepengene. Økningen totalt sett er på 40 prosent.

Av herrene er det bare verdenscupvinner Quentin Fillon Maillet som har rasket med seg mer premiepenger enn Olsbu Røiseland.

Franskmannen vant åtte verdenscuprenn, tok fire 2. plasser og én 3. plass.

– Det er jo digg å tjene noen penger på sporten. Dette er vår pensjon, vi får ikke noe noen andre steder. Sånn er det når du ikke har noe annet arbeid, sier Marte Olsbu Røiseland til VG.

I tillegg til premiepengene kommer bonuser fra personlige sponsorer på alt fra ski til våpen, sko, bindinger, staver og hansker. De fleste av disse slår inn når man kommer på pallen i verdenscuprenn og mesterskap.

I bunnen ligger også Olympiatoppens A-stipend – om de sportslige resultatene skulle utebli.

– Sikrer fremtiden

– Alt det vi opparbeider oss nå går inn på en sparekonto – et fond – som vi kan dra nytte av når vi legger opp. Når man da blir pensjonist så får jeg jo minstepensjon hvis man ikke arbeider noe. Det er mye penger her og nå, men når man fordeler det over et langt liv så skal de vare lenge. Du sikrer på en måte fremtiden med det man gjør nå, sier Røiseland.

Og apropos fremtiden. Etter verdenscupavslutningen i Holmenkollen sist helg kunne ikke 31-åringen si om hun fortsetter karrieren eller ikke.

– Jeg må finne ut hvor mye jeg orker å ofre, sa Marte Olsbu Røiseland da hun sto der med den store glasskulen – beviset på at hun har vært den beste skiskytteren gjennom 2021/2022-sesongen.

– Det er ikke dager som denne som er tøff med jobben, det er å gjøre det 100 prosent hele tiden, la hun til. Hun og ektemannen Sverre skal ta en avgjørelse om fremtiden i april.

Verdenscupen ble avsluttet i Holmenkollen, men til helgen vil de fleste skiskytterne også delta i NM i Vik i Sogn. Øvelsene er sprint (fredag), fellesstart (lørdag) og stafett (søndag).

Sverre Olsbu Røiseland vil ikke nekte kona å fortsette skiskytterkarrieren litt til: