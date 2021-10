Eksperter: Dette taler for at Solskjær ikke får sparken

Selv om Manchester United-ledelsen trolig diskuterer Ole Gunnar Solskjærs fremtid mandag, er finnes det også gode argumenter for at nordmannen får beholde jobben.

UNITED-SJEF: Ole Gunnar Solskjær under kampen mot Leicester forrige helg.

Det som både Aftonbladets ekspert Frida Fagerlund og VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen trekker fram, er mangelen på gode erstattere om klubben skulle sparke Solskjær.

– De risikerer at om de plukker feil person, kan det gå enda dårligere med en ny trener, sier Tor-Kristian Karlsen.

– Jeg følger Jamie Carragher som nylig sa at Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Thomas Tuchel er på et annet nivå enn alle andre trenere i Premier League. Slike trenere vokser ikke på trær. Det kan være et argument for at Solskjær blir i jobben, sier Frida Fagerlund.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder mandag ettermiddag at Manchester United «vurderer å sparke Ole Gunnar Solskjær» før bortekampen mot Tottenham kommende helg. De oppgir riktignok ikke åpne kilder, og klubben har ikke besvart deres henvendelser. VG har også vært i kontakt med klubben uten å få svar hittil.

– Hva med Antonio Conte?

– Jeg vet ikke om det er rett vei. Han er en helt annen type enn Solskjær, sier Fagerlund.

Også Tor-Kristian Karlsen tviler på om Manchester United-ledelsen tenker på Conte som en mulig erstatter:

– United har i Solskjær hatt en samlende manager som ikke skaper de store konfliktene. Det var nok en motreaksjon etter Mourinho, som sto for det motsatte - en konstant masekopp og løs kanon i media. Derfor er de nok også vare mot å ansette Conte, som er konstant drevet av «krig» mot egne overordnede og blant annet trakk seg fra Inter etter å ha tatt seriegull i vår.

– Ofte er det sånn at de beste og dyktigste trenerne også har sterke egne meninger.

Frida Fagerlund påpeker at presset fra Mason Greenwood, Marcus Rashford og Cristiano Ronaldo ikke er synkronisert - noe som gjør jobben vanskelig for den bakre fireren.

– Balansen og strukturen i laget burde det være mulig for Solskjær å fikse på. Når United er så ustrukturert som mot Liverpool, blir de straffet. Med Ronaldo er det vanskeligere for Solskjær å få balanse i laget enn uten Ronaldo.

– Sånn sett er Ronaldo blitt mer et problem enn vært en fordel for ham.

– Hva tror dere eierne tenker nå?

– Uniteds eiere tenker nok ikke så mye på dette. De er ikke så veldig interessert. De vil bare at Manchester United skal vise gode økonomiske resultater. Det som kan påvirke dem, er derfor om United skulle misse Champions League-plassen - eller andre ting som genererer økonomisk gevinst. De vil bare stappe mer penger i lommene sine, sier Aftonbladet-eksperten.

– Med et lag som ble nummer to sist sesong og forsterket med Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo, er de likevel ikke med i kampen om ligatittelen. 0–5 mot Liverpool tyder ikke på det.

Tor-Kristian Karlsen er usikker på hvem som har makten i Manchester United nå:

– Er Sir Alex Ferguson fortsatt en aktiv rådgiver? Lytter de til ham som de presumptivt gjorde da de ansatte Solskjær og Moyes? Og Mourinho ble visstnok også ansatt med Fergusons velsignelse.

– Hva med klubb-direktør Ed Woodward?

– Han er på vei ut, og det er naturlig at han har overlevert noen av ringpermene sine til den nye direktøren, Richard Arnold. Men en så stor beslutning blir uansett ikke tatt av én person alene. Dette avhenger av atmosfæren i de møtene de nå har.

– Kan det være aktuelt å hente inn en av de gamle United-heltene for å hjelpe Solskjær?

– Gary Neville som trener for den bakre fireren? Det må i så fall være for å kjøpe seg tid. Vi må også spørre oss om Solskjær orker mer. Det er nesten umenneskelig det han går gjennom nå, sier Karlsen.