Skademareritt for Thorsnes: – Drømmen er å avgjøre cupfinalen

VALLE (VG) Hun hadde store ambisjoner for sesongen men endte opp på benken og så på krykker. Etter å ha vært ute i to måneder har ikke Elise Thorsnes (33) noe i mot å få en rolle i søndagens cupfinale.

TILBAKE: Elise Thorsnes på vei til Vålerenga-trening før søndagens cupfinale.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det var i bortekampen mot Rosenborg 4. september at Vålerenga-spissen fikk en strekkskade på innsiden av leddbåndet. Dermed ble det to uker på krykker før hun kunne begynne å gå igjen.

Nå har Thorsnes fått trent godt med ball de to siste ukene og er klar for comeback - gjerne i cupfinalen mot Sandviken.

– Målet er å komme inn i løpet av kampen, og drømmen er å avgjøre cupfinalen. Det hadde gjort opp for den sesongen jeg har hatt, sier Elise Thorsnes før nok en treningsøkt venter på Valle.

Sesongen ble ikke det hun så for seg da hun skrev under for forrige sesongs cup- og seriemester Vålerenga i januar. Ambisjonen var å spille på landslaget og sette sitt preg på årets VIF-utgave.

Landslagsplassen har hun mistet, hun har vært inn og ut på Vålerenga-laget - og så kom skaden.

Les også Sandvikens suksessoppskrift: – Gullet ska hem. Det skal jo det

– Det er det tøffeste året jeg har hatt som spiller. For å være helt ærlig så har det vært skikkelig tungt. Det var ikke dette jeg så for meg da jeg gikk til Vålerenga - selv om det tar tid å komme inn i et nytt miljø og et nytt lag. Rett før jeg ble skadet følte jeg at ting begynte å løsne, jeg spilte mer og mer, så tidspunktet var uheldig.

33-åringen står med 128 landskamper etter debuten 10. mai i 2006 og har ambisjoner om flere kamper.

– Jeg har ikke tenkt å gi opp, men jeg er fullt klar over at jeg må spille kamper og prestere for å være med. Selv om du har vært med gjennom 15 år på A-landslaget så er du ikke selvsagt i en tropp.

I sin åttende cupfinale

Nå handler det om å få spilletid igjen etter skaden - gjerne mot Sandviken i cupfinalen. For Elise Thorsnes har finaleerfaring så det holder. Hun har vært i syv av dem, og fem er vunnet for Røa (2), Stabæk, Lillestrøm og Avaldsnes.

Hun tar gjerne en for Vålerenga også.

– Spør meg igjen på mandag, sier Thorsnes og ler.

Motstander Sandviken har vært suveren denne sesongen og har ikke tapt en eneste kamp i Toppserien. Vålerenga har tapt begge seriekampene mot bergenserne. Der har du utfordringen på søndag ettermiddag.

– Sandviken har vært solide og de er nok favoritt. Det er de som har presset på seg til å ta «The Double». Vi gjorde det i fjor, så får vi satse på at vi kan hente ett gull i år. Det hadde reddet mye av sesongen for oss i Vålerenga. Når du er «ute» av både serie og Champions League så blir alt fokus på å vinne den cupfinalen.

PS! Sandviken-Vålerenga spilles på Ullevaal Stadion søndag kl. 15.00 og sendes på NRK1.