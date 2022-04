Klopp lei av kvadrupel-snakk: – Jeg kan ikke tro det

Med FA-cupfinalebilletten i boks kan Liverpool fortsatt vinne alle de fire turneringene de deltar i denne sesongen.

I GODT VÆR: Med maks flyt kan Jürgen Klopp og Liverpool vinne Premier League, FA-cupen, ligacupen og Champions League denne sesongen. Her er han etter at Manchester City ble slått på Wembley lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– All praten om en kvadrupel - jeg kan ikke tro det, sier Jürgen Klopp i et intervju vist på Viaplay.

3–2-seieren over Manchester City betyr at Liverpool er klare for FA-cupfinale for første gang under den tyske managerens ledelse. Det er det eneste trofeet han ikke har vunnet siden han kom til klubben.

Sesongens første trofé er allerede i boks etter at Liverpool slo Chelsea på straffer i ligacupfinalen tidligere i år.

Nå kan de bli det første engelske laget noensinne til å være i finalen i begge de engelske cupene og Champions League i samme sesong, dersom de tar seg videre mot Villarreal.

Med ett poeng opp til Manchester City og syv ligakamper igjen er de fortsatt med i kampen om ligagullet – og en mulig kvadrupel.

– Det er vanskelig, men hvem bryr seg. Vi kom hit, vi ville til finalen, vi visste om utfordringene. Å kvalifisere seg til finalen gjør det vanskeligere med en kvadrupel. Det er den eneste måten å gjøre det på, men det gjør det vanskeligere. Det er en merkelig situasjon, sier Klopp.

– Vi er overlykkelige. Vi slo det beste fotballaget i verden, og det er et ganske spesielt øyeblikk, sier han.

MESTERDUELL: Pep Guardiola og Manchester City ble beseiret i FA-cupen, men kan stoppe Liverpool fra å vinne Premier League og Champions League.

Nå kommer nemlig kampene tett som hagl for Liverpool. Fra tirsdagens kamp mot Manchester United og frem til siste serierunde (22. mai) spiller Liverpool hele ti kamper på 33 dager. Liverpool vil ha midtukekamper hver eneste uke frem til siste serierunde, men vil få hele seks dager mellom siste serierunde og en eventuell finale i Champions League (28. mai).

– På toppnivå i engelsk fotball ender du opp fort opp med 60 kamper på en sesong. Det merker man. Du ser Klopp der, han er tom. Etter denne uken er han tappet for krefter. Det er fortsatt mulig for dem å ta en kvadrupel. Jeg tror ikke at det er mulig, men drømmen lever fortsatt, sier Uwe Rösler i Viasports studio.

Liverpool-angriperen Sadio Mané utnyttet at City-keeper Zack Steffen nølte, og tvang frem en fryktelig keepertabbe. Like før pause scoret han sitt andre for dagen med en flott volley, og sørget for at Liverpool gikk til pause med en tremålsledelse.

TOMÅLSHELT: Sadio Mané får en god klem av Jürgen Klopp etter å ha scoret to mål på Wembley.

Senegaleseren innrømmer at de ønsker å sikre seg kvadrupelen.

– Vi har mange kamper igjen og vil gjøre vårt beste. Det er drømmen vår og vi skal kjempe for det, sier Mane til BBC.

Liverpool-målvakt Alisson er mer tilbakeholden.

– Vi har ikke så mye tid til å tenke på disse tingene. Vi er alltid fokusert på den neste kampen og den neste utfordringen. Vi drømmer om det, men vi drømmer med beina på bakken, ved å være ydmyke, sier brasilianeren.