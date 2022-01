Bø på pallen i Oberhof - Thingnes Bø bekymret før OL

Tarjei Bø (33) spurtslo Sturla Holm Lægreid (24) i kampen om 3. plassen. Johannes Thingnæs Bø (28) hadde en ny tung dag på standplass.

PÅ PALLEN: Tarjei Bø på standplass under jaktstarten.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Sturla Holm Lægreid (24) hadde best utgangspunkt av de norske før jaktstarten i Oberhof. Han gikk ut som nummer tre, 15 sekunder bak Alexandr Loginov.

Russeren gikk hardt ut fra start og økte vis-à-vis konkurrentene i sporet. Loginov viste også ro og styrke på standplass, og virket umulig å hamle opp med.

Bak russeren fikk Holm Lægreid selskap av Tarjei Bø. Den norske duoen kom samlet inn til andre skyting, men der havnet begge ut i strafferunder.

Snøen falt tett i Oberhof, hvor nordmenn, svensker, franskmenn og tyskere kjempet om pallplassene bak Loginov. På tredje skyting bommet både Bø og Lægreid to ganger hver og en håpet om plass på pallen virket tungt.

– Dette er altfor dårlig under slike forhold. Det er en svak norsk innsats, var dommen fra NRKs Ola Lunde.

Enda verre gikk det for tilsynelatende ustoppelige Loginov, som på siste skyting bommet på de tre siste skuddene. Franske Quentin Fillon Maillet grep muligheten og holdt unna svenske Sebastian Samuelsson på siste runde.

Loginovs bommefest åpnet også døren for Bø og Lægreid. De endte opp i en spurtduell om 3.-plass, hvor førstnevnte viste seg sterkest.

Johannes Thingnes Bø endte helt nede på 21. plass og var nådeløs med seg selv etter rennet.

– Det er den dårligste helgen jeg har hatt. Det er fryktelig, sier han til NRK.

– Det er sikkert ti år siden sist det var så dårlig, fortsatte han.

Thingnes Bø hadde et dårlig utgangspunkt på jakstarten etter å ha blitt nummer 28 på fredagens sprint.

– Jeg må bare bli bedre. Dette holder ikke til noe. Jeg må stoppe å syte og slutte å være lei meg, sa Thingnes Bø til NRK da.

Under søndagens jaktstart ble det fem nye strafferunder.

– Har du noen forklaring på hvorfor du bommer så mye?

– Jeg er tom for ideer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lengre. Jeg får bare håpe på et mirakel. Det er ikke noe som er uprøvd, for å si det sånn, svarer Thingnes Bø.

– En måned til OL, er du bekymret?

– Ja, selvfølgelig. Noe annet hadde vært teit å svare, sier han, men mener det likevel kan være mulig å ta OL-gull om få uker.

Vinter-OL i Beijing i Kina starter 4. februar.

Filip Fjeld Andersen og Sivert Bakken endte også utenfor topp ti.

Med seieren overtok Fillon Maillet også ledelsen i verdenscupen sammenlagt.