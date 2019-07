Det nærmer seg utsolgt Ullevaal stadion til treningskampen mellom Kristiansund og Manchester United tirsdag 30. juli.

Det sier Sjur Mørk, administrerende leder i Prounite AS, til Dagbladet.

– Akkurat nå ligger det cirka 3000 billetter igjen ute for salg, så da er det vel cirka 23.300 solgte billetter per dags dato. Sånn som det ser ut akkurat nå, forventer vi at det blir utsolgt, sier han til avisen.

FÅTT MED DEG DENNE? Solskjær-grep gir resultater: – Tøft, men det trengs

Møtet med Kristiansund er Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds nest siste før Premier League-starten mot Chelsea 11. august.

Laget har vunnet tre av tre treningskamper i sesongoppkjøringen så langt. Torsdag møter de Tottenham i Shanghai.

31. juli møtes damelagene til Vålerenga og Manchester United. Kampen spilles på Vålerengas hjemmebane og det er allerede solgt 6500 billetter, sier Mørk.