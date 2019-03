Gary Neville reagerer på Louis van Gaals uttalelser.

Gary Neville er en av flere som fnyser av tidligere Manchester United-manager Louis van Gaals kritikk av spillestilen til laget under Ole Gunnar Solskjær.

I et tilsvar til van Gaals uttalelser om Solskjærs spillestil, sender United-legenden Gary Neville et stikk mot spillestilen van Gaal bidro med:

– Jeg så at Louis van Gaal sier at Ole Gunnar Solskjærs fotball er den samme som Jose Mourinhos, bemerker Neville overfor Sky Sports, før han lirer av seg poenget sitt:

– Louis van Gaals fotball hos Manchester United var det verste jeg noen gang har sett! Jose Mourinhos var mye bedre enn Louis van Gaals, enda det ikke var akseptabelt når det kommer til hva fansen ønsker å se, sier Neville ifølge Metro.

For ordens skyld: Van Gaal vant FA-cupen med United i 2016.

Parkert buss

Det var i et stort intervju med BBC at Louis van Gaal sa at måten Manchester United spiller på nå ikke er lik måten de spilte på i storhetstiden under Sir Alex Ferguson.

– Treneren etter meg (Mourinho) endret spillestil til å parkere bussen og å satse på kontringer. Nå er det en ny trener som parkerer bussen og satser på kontringer. Forskjellen på Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner, sa van Gaal.

Den kommentaren er av mange sett på som kritikk og har fått mye omtale i England, ettersom Mourinhos «parkering av bussen» ikke var spesielt populær.

Sky Sports fotballekspert Liam Rosenior reagerer på van Gaals beskrivelser av Solskjærs spillestil, og sier det er direkte feil og urettferdig.

United-stilen

Rosenior mener laget nå spiller mye mer i tråd med slik United har spilt tradisjonelt, altså faktisk mer slik det var under Ferguson.

– Manchester United har alltid vært bygget opp som et lag fremragende på kontringer, med høy fart, sier han.

Han påpeker at både Mourinho og van Gaal sine lag i kontrast til denne stilen, holdt på ballen og bygget opp spillet sakte.

– Den stilen fungerer ikke i England, og det Manchester United ser ut som nå er direkte. De får et antall spillere inn i boksen som kan score mål så fort som mulig og får ballen fra A til B, sier han, og får støtte fra tidligere United-spiller Danny Higginbotham, som sier klubben har fått en skikkelig identitet igjen med Solskjær.

– De har ikke hatt det på så lenge. Han har en ideell spillestil, så du vet at når en spiller kommer inn, så kommer han inn med en helt spesiell hensikt og at han har en egen oppgave i et helhetlig lag.

– Det er en United-stil, som United-supporter har det vært mange år nå der du ikke visste hva du kunne vente deg, hva som ville være oppstillingen, men nå vet du det oftere enn du ikke vet det, sier han.