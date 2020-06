Ødegaard sliter etter oppstarten: – Svakeste jeg har sett av ham

Martin Ødegaard har vært en skygge av seg selv siden fotballoppstarten i Spania. På søndag venter Real Madrid på motsatt banehalvdel.

Martin Ødegaard har vært svak i de to siste kampene mot Osasuna og Alaves. Søndag venter Real Madrid på motsatt banehalvdel. Foto: SUSANA VERA / X01622

Martin Ødegaard har tidvis vært strålende for Real Sociedad denne sesongen, men etter den ufrivillige koronapausen har nordmannen slitt i likhet med resten av lagkameratene.

San Sebastian-laget åpnet med 1–1 mot Osasuna hjemmebane. På torsdag gikk de på et 0–2-tap borte mot Alaves, i en kamp der en svak Ødegaard ble byttet ut etter en time spilt.

– Ødegaard har vært skuffende i begge kampene. Etter Osasuna skrev jeg på Twitter at det var det svakeste jeg har sett av ham i Sociedad, og i hermetegn toppet han den prestasjonen på torsdag. Da var han enda mindre involvert og hadde nesten ingen plussinvolveringer, sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

– Finner ikke flyten

Da Sociedad spilte mot lagene i høst, vant de 3–0 mot Alaves og 4–3 mot Osasuna.

– De er jo et av lagene som åpenbart har litt problemer med å finne tilbake til den flyten de hadde før koronapausen, sier Viasat-kommentatoren.

Veland påpeker at det ofte er slik etter et lengre avbrekk fra fotballen.

– Det er en kombinasjon av formen til enkeltspillere, fraværet av Mikel Merino på torsdag, og det faktum at de to motstanderne er to fysiske lag som lyktes bedre med kampplanen enn hva Real Sociedad gjorde, sier Veland.

Petter Veland følger spansk fotball tett. Foto: Øystein Klock / MTG

Overrasket ved Ødegaard-vraking

I torsdagens oppgjør ble Ødegaard byttet ut etter en time. Veland tror dette har mye å gjøre med at Real Sociedad møter Real Madrid på søndag.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil forklarte etter kampen at motstanderne kontrollerte nordmannen og at Ødegaard også hadde smerter.

Veland sier at han hadde blitt veldig overrasket om Ødegaard ble hvilt eller vraket til kampen mot klubben som han er utlånt fra.

– Det finnes bare ett tilfelle der han er blitt spart i ligaen, så det vitner om en spiller som nyter stor tillit av treneren. Det finnes heller ingen bekreftelse på om han spiller i Sociedad eller Real Madrid neste sesong, så om han da blir satt ut i akkurat den kampen, ville det bare brakt enda mer spekulasjoner og teorier i pressen, sier Veland.

Tror Ødegaard blir i Real Sociedad

Planen er at Ødegaard skal bli værende i Real Sociedad i to sesonger, men tidligere denne sesongen ble det hevdet fra flere hold at Real Madrid ønsket å hente Ødegaard tilbake før den kommende sesongen.

Koronapausen har gjort at Real Madrid har færre midler å rutte med i sommer. Veland påpeker at dette kan tale for at man heller ser mot leiesoldatene som man allerede eier.

I Ødegaards tilfelle tror han derimot dette forandrer lite. Men hvis Real Sociedad skulle falle utenfor plassene som gir Europa-spill neste sesong, er han spent på hva som vil skje.

– Det later til å være viktig for Ødegaard. Skulle man nå snublet på oppløpssiden, blitt nummer åtte og ikke spilt i Europa neste sesong, kan det være er en faktor som gjør at han må tenke seg om ekstra nøye, avslutter Veland.

