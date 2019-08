Maren Lundby falt ned hoppet i Lysgårdsbakken tidligere denne uken. Hun unngikk bruddskader, men har kraftig forslått kneet.

Hendelsen skjedde da Lundby skulle flytte bommen et par avsatser nunder trening på Lillehammer.

– For å flytte bommen, så må en klatre over på andre siden av tilløpet for å ha en som løfter bommen på hver side. Jeg holdt meg fast i bommen og klatret over, men da jeg nesten hadde kommet meg over, så mistet jeg fotfestet. Det hadde regnet utrolig mye denne morgenen, så filten på siden av sporene var utrolig glatt, sier Lundby i en pressemelding.

Verdensmesteren unngikk bruddskader, men kneet er kraftig forslått.

– Status nå er hjernerystelse og et kraftig forslått kne. Røntgen viste heldigvis ingen brudd, og nå venter vi på svar på MR for å avkrefte andre skader. Jeg håper på det beste, men tar ingen seirer på forskudd, fortsetter Kolbukameratene-hopperen.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er lettet over at Lundby har unnsluppet bruddskader.

– Jeg har sett mye i hoppbakken opp gjennom årene, men ingen kan vel forutse at noe slikt skal kunne skje. Dette har virkelig satt en støkk i oss. Det viktigste er at det ser ut til at dette uhellet ikke har fått så alvorlige konsekvenser som det i verste fall kunne fått. Nå handler alt om å ivareta Maren. Jeg er trygg på at hun er i de beste hender. Det er lærdom i dette også, og jeg håper vi snart ser Maren fly i hoppbakken slik vi normalt ser henne, sier Bråthen.