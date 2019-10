Hovland kan skrive golfhistorie: – Utrolig hva den gutten får til

Viktor Hovland forbløffer en hel golfverden. Torsdag kan han slå en 18 år gammel PGA-rekord.

Viktor Hovland har lenge vært en stor snakkis blant de golfinteresserte. Torsdag kan han slå en gjev PGA-rekord. Bruce Kluckhohn, Reuters / NTB scanpix

Få pirrer golfmiljøet mer enn fenomenet Viktor Hovland. Det er nesten vanskelig å ta innover seg at 22-åringen kun har vært proff i fire måneder. Fortsatt har Oslo-gutten til gode å misse cuten etter at han ble golfspiller på heltid.

– Det er ganske spesielt. Stabiliteten hans er helt vill, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud til Aftenposten.

På sine fem siste PGA-turneringer har Hovland en delt 16.-plass som svakeste resultat. Det er oppsiktsvekkende bra. For en måned siden tangerte han i tillegg rekorden for antall strake runder under 70 slag.

Bob Estes kom opp i 17 runder på rad i 2001. Torsdag er det gode muligheter for at Hovland overgår det under PGA-turneringen i sørkoreanske Jeju.

– Dette er noe som virkelig blir lagt merke til, og mange kommer til å følge med. Klarer Viktor å slå rekorden, vil han fort stå med den lenge, mener Haugsrud.

Særlig det amerikanske golfpublikumet har trykket Viktor Hovland til sitt bryst. Rob Kinnan, Reuters / NTB scanpix

Fakta Viktor Hovland Født: 18. september 1997 (22 år) Kommer fra: Ekeberg i Oslo Bor nå: Oklahoma City, USA Norsk klubb: Miklagard Golf Meritter: 4.-plass beste resultat på PGA-touren (Wyndham Championship i august), 12.-plass i US Open (beste amatør), 32.-plass i US Masters (beste amatør på 58 år), 1.-plass i USAs amatørmesterskap (2018). Profesjonell spiller fra: 17. juni 2019 Verdensrankingen: 94.-plass

Tenker ikke på det

En av Hovlands tidligere trenere, Nicolai Langeland, beskriver rekorden som «helt hinsides».

– Det er utrolig hva den gutten får til, men jeg tror ikke dette er noe Viktor tenker på. Han er flink til å skru av bryteren når han ikke spiller, sier Miklagard-treneren.

Det ser han ut til å ha rett i. Hovland har tonet ned snakket om at han går inn i historiebøkene som en rekordmann.

– Det er ikke noe jeg tenker så mye på, sa golfyndlingen da han spilte på europatouren i England forrige måned.

Viktor Hovland er torsdag tilbake i konkurranse etter en pause på en snau måned. Bradley Collyer, PA / AP / NTB scanpix

Tok pause i sesongstarten

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura er Norges første faste innslag på PGA-touren siden 2010. Er du fersk på dette nivået, er det vanlig å spille mye i starten og utnytte at feltet ikke er fullt så stjernespekket.

Hovland har valgt en annen strategi. Hittil har han kun spilt én av fem turneringer i den nye sesongen. Konkurransen i Sør-Korea blir hans første på en snau måned.

– Det viser at han har en vanvittig selvtillit. Han tenker langsiktig og prioriterer en pause. Det kan være lurt å få summet seg litt, mener Per Haugsrud og fortsetter:

– Der førsteårsspillere på PGA-touren kan ha høye skuldre og umiddelbart tenke på å beholde plassen neste sesong, er det tydeligvis ikke sånn for Viktor.

Aktuell til Ryder Cup

Nordmannens bunnsolide spill har gjort ham høyaktuell for neste års Europa-lag i Ryder Cup. Den europeiske lagkapteinen fikk nylig se Hovland i aksjon på nært hold.

– Jeg bet meg merke i hans fantastiske holdninger og hvor rolig han er. Han spiller uten frykt, og slikt kan man bare beundre. Nei, han overgikk ikke mine forventninger, men ikke tolk det på feil måte. Jeg hadde nemlig høye forventninger, og han levde helt klart opp til dem, sa Padraig Harrington til Golf Digest under det europeiske PGA-mesterskapet i engelske Wentworth.

Viktor Hovland sammen med Europas lagkaptein i Ryder Cup, Padraig Harrington, under en turnering i England forrige måned. Paul Childs, Reuters / NTB scanpix

Også firedobbelt majorvinner Rory McIlroy, en av golfsportens største stjerner, har snakket varmt om Hovland. Nordiren vil gjerne ha ham med til Ryder Cup, som er en lagturnering mellom USAs og Europas beste golfspillere.

– Jeg spilte en treningsrunde med Viktor under US Open i juni, og da ble jeg svært imponert. Hvis han fortsetter å spille på denne måten, vil han bli en fantastisk brikke for laget vårt.

Det eneste som mangler for Hovland om dagen, er å innkassere sin første PGA-seier. Per Haugsrud mener den kan komme når som helst.

– Det kan skje allerede nå i helgen. Viktor er absolutt med i favorittsjiktet.