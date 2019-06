Den spanske ligaen sier at de avlyttet mobiler for å finne ulovlige kampsendinger.

Det spanske agenturet for databeskyttelse (AEPD) har sanksjonert La Liga med omtrent 2,5 millioner kroner for brudd på regelverket, skriver den spanske avisen El Pais.

Da fans åpnet La Liga-appen, fikk ligaen tilgang til brukerens mikrofon og lokalisering, uten å gi klar beskjed om det eller spørre om tillatelse.

La Liga har sagt at de skal anke avgjørelsen.

Ville avdekke ulovlige sendinger

Grunnen til at de avlyttet fansen, skal ha vært å avdekke barer og andre steder som sender La Liga-kampene ulovlig gjennom gratis «streams».

AEPD mener at det er en meget alvorlig overtredelse ved å bryte prinsippet om å ikke informere brukeren om at mikrofonen blir aktivert. I tillegg til boten har de instruert om å innføre bedre informasjon i appen.

La Liga anker

Den spanske toppdivisjonen har sagt at de vil anke sanksjonen juridisk.

– AEDP har ikke gjort den nødvendige innsatsen for å forstå hvordan teknologien fungerer, sier de ifølge El Pais.

La Liga mener at appen til enhver tid overholder prinsippene og kravene som er fastsatt og den organiske lov om databeskyttelse og garantier for digitale rettigheter.

– For at funksjonaliteten til mikrofonen skal være aktiv må brukeren ved to anledninger sitt samtykke, uttaler La Liga som ledes av Javier Tebas.

De anslår at de taper rundt 400 millioner euro årlig på ulovlige sendinger, og de vil fortsette arbeidet med å bekjempe «piratkopiering».