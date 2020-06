Slik markerer idrettsheltene sin avsky mot rasisme

Idrettsstjerner over hele verden gjør sitt for å vise sin respekt til George Floyd og for å markere sin motstand mot rasisme.

Publisert Publisert Nå nettopp

De to nederlandske Liverpool-lagkameratene Georginio Wijnaldum og Virgil van Dijk tok initiativ til en markering mot rasisme. Her feirer de etter semifinaletriumfen mot Roma i Champions League i 2018. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

I USA har dødsfallet til afroamerikaneren, George Floyd, ført til store opptøyer og demonstrasjoner over hele landet.

Floyd døde etter skadene han pådro seg etter at en politimann hadde presset kneet sitt mot halsen hans i flere minutter under en pågripelse.

Også i idrettsverden har markeringene vært mange de siste dagene.

I England viste et samlet Liverpool solidaritet med Floyd etter en treningsøkt på Anfield mandag.

Alle spillerne hadde samlet seg rundt midtsirkelen på Premier League-lederen sin hjemmearena, og protesterte mot politivolden og rasismen ved å sette seg ned på kne.

Etterpå har omtrent hele Liverpool-stallen delt bildet på Instragram med teksten «Unity is strength».

Det var Virgil van Dijk og Georginio Wijnaldum som skal ha tatt initiativet til markeringen, melder The Athletic.

Og det er flere som har tydd til Instagram for å vise sin motstand mot rasismen i USA. Både Paul Pogba og Marcus Rashford har lagt ut lengre meldinger på sin Instragram, hvor de setter ord på følelsene sine den siste uka.

Pogba skriver at han har kjent på både sinne, hat, tristhet og smerte de siste dagene.

– Dette må stoppe, en gang for alle. Ikke i morgen eller dagen etter der. Det må stoppe i dag, skriver franskmannen.

Også Rashford markerer sin avsky mot rasismen.

En av dem som var tidlig ute med å viste støtte til Floyd og hans familie, samt vise sin motstand mot rasisme i USA, var basketlegenden Michael Jordan.

Jordan har markert seg på sosiale medier, men også kommet med flere uttalelser etter dødsfallet til Floyd.

– Jeg står sammen med dem som står opp mot den inngrodde rasismen og volden mot fargede mennesker i dette landet. Vi har fått nok, sier Jordan.

En annen av amerikansk idretts aller største idrettsstjerner, Serena Williams, leverte også et sterkt budskap på sin Twitter-profil.

Tennisstjernen la ut en video hvor hun uttrykte hvor stort problem rasisme er i USA, før hun oppfordret følgerne sine til å være med på å gjøre en forandring.

Tennisstjernen får støtte av kollega Naomi Osaka, som også tyr til Twitter for å ytre sitt budskap.

Søndag var det blant annet flere spillere i den tysk Bundesliga som viste sin avsky mot politivolden. Dortmund-spillerne Jadon Sancho og Achraf Hakimi bar en undertrøye med beskjeden «Justice for George Floyd».

Borussia Mönchengladbach-spiller Marcus Thuram ble hyllet da han satte seg ned på kne for å protestere mot behandlingen av Floyd. Mens Schalkes amerikanske midtbanespiller, Weston McKennie, spilte med armbånd med samme tekst som Sancho og Hakimi.

Jadon Sancho feiret ett av målene sine søndag med å ta av seg Dortmund-trøya og vise beskjeden på undertrøya si. Foto: POOL / REUTERS

Ellers har også andre idrettsprofiler som David Beckham og Formel 1-stjernen Lewis Hamilton uttrykt seg på sosiale medier.

Hamilton kritiserte ikke bare rasismen i USA, men også sine kolleger i bilsportmiljøet for å ikke ta opp kampen i det som er sport preget av lite mangfold.

– Jeg ser de av dere som forblir stille, og noen av dere er blant de aller største stjernene. Likevel forblir dere stille oppe i urettferdigheten. Det er ikke et tegn fra noen i min bransje, som så klart er dominert av hvite, skriver Hamilton på sin Instagram.