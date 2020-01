Russerens «sjansespill» knuste Klæbo på svak norsk dag

Aleksandr Bolsjunov leverte et forrykende renn i Nove Mesto. De norske klarte ikke å hamle opp med den russiske 23-åringen.

Aleksandr Bolsjunov vant rennet i Nove Mesto. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Johannes Høsflot Klæbo ble slått av den russiske duoen Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov i Tour de Ski.

I Nove Mesto kunne trønderen revansjere seg, men Bolsjunov leverte et praktfullt skirenn og knuste den norske eliten på 15 kilometer med intervallstart.

– Han er verdens beste distanseløper, poengterte NRKs Torgeir Bjørn etter russerens maktdemonstrasjon.

Iivo Niskanen var nærmest russeren, 20 sekunder bak. Klæbo var i mål godt over minuttet bak russerens tid. Det holdt til «bare» en 7.-plass for nordmannen som den siste uken har slitt med sykdom.

– Det er selvfølgelig for mye. Plasseringen må jeg si meg fornøyd med. Vi blir knust i dag, det er ikke noe annet å si. Tidsmessig er det tungt, men plasseringen er en opptur. Det skal jeg med meg, sier Klæbo til NRK.

Sjur Røthe ble det norske lyspunktet. Han var i mål 40 sekunder bak Bolsjunov og endte på tredjeplass.

«Sjansespill»

Ustjugov sto over rennet på grunn av at han nylig er blitt pappa, men Bolsjunov ville ikke gi seg uten kamp. Den russiske 23-åringen åpnet i et forrykende tempo.

– Dette er et helt annet nivå enn de andre, sa Bjørn om russerens åpning.

Ved første passering var Klæbo beste norske, men over ti sekunder bak Bolsjunov. Åpningen mente Bjørn var et sjansespill av russeren.

– Det er tydelig at Bolsjunov har tatt en sjanse med å gå veldig tøft ut. Det er ikke alltid han klarer å holde helt inn, sa han.

Bolsjunov økte etter hvert forspranget. Klæbo klarte ikke å følge sin jevngamle konkurrent. Avstanden opp til russeren var omtrent halvminuttet etter 8,5 kilometer.

Etter ti kilometer kunne det se ut som at Bolsjunov begynte å bli sliten, men så kom det et nytt taktskifte.

– En utforkjøring, så er han pigg igjen! Det tyder på at man er i form, sa Bjørn.

Russeren holdt et høyt tempo inn mot mål og sikret sin 11. verdenscupseieren.

Johannes Høsflot Klæbo klarte ikke å hamle opp med Aleksandr Bolsjunov. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Holund måtte bryte

Etter passering på fem kilometer måtte Hans Christer Holund bryte rennet. 30-åringen har den siste tiden slitt med sykdom.

Det var trolig en avgjørende faktor for at han måtte stå av rennet i Tsjekkia.

Simen Hegstad Krüger var seks tiendedeler bak Klæbo i mål, mens Didrik Tønseth fulgte syv sekunder bak den norske duoen. Emil Iversen og Gjøran Tefre endte omtrent to minutter bak Bolsjunov.

