Kommentatorene trodde Holund brøt etter sykdom. Det viste seg å være en helt annen grunn.

Da Hans Christer Holund (30) brøt rennet i Nove Mesto, trodde kommentatorene at han brøt på grunn av sykdom. Men han hadde gått feil i løypen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hans Christer Holund gikk feil i løypen og måtte bryte. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Aleksandr Bolsjunov knuste den norske eliten i tsjekkiske Nove Mesto. Den russiske 23-åringen slo Johannes Høsflot Klæbo med godt over minuttet på 15 kilometer med intervallstart. Sjur Røthe ble beste norske på tredjeplass, 40 sekunder bak.

Aller verst gikk det utover Hans Christer Holund. Verdensmesteren på femmila under VM i Seefeld måtte bryte rennet etter å ha passert merkingen for fem kilometer.

Da de første meldingene kom om at han hadde brutt, antok kommentatorene at det var på grunn av sykdom. Det viste seg å være en helt annet grunn. Holund gikk nemlig feil i løypen.

– Det er en løype hvor du må bytte seks ganger i løpet av de 15 kilometerne, så du må ha tungen rett i munnen, sier Holund til NRK.

– Jeg var litt i min egen boble. Jeg var veldig fokusert, og da glemte jeg å bytte korridor i løypa etter den første korte runden, sier han videre.

Han oppdaget ikke feilen før han hadde gått én kilometer. Da så han ikke noe poeng i å gå tilbake.

– Jeg skjønte at jeg hadde driti meg ut. Det er veldig surt, og jeg har ingen å skylde på. Det skal ikke skje, sier han oppgitt.

Fakta Verdenscupen sammenlagt Aleksandr Bolsjunov – 1181 poeng Johannes Høsflot Klæbo – 1042 poeng Sergej Ustjugov – 845 poeng Iivo Niskanen – 673 poeng Sjur Røthe – 641 poeng Emil Iversen – 504 poeng Pål Golberg – 502 poeng Simen Hegstad Krüger − 471 poeng Hans Christer Holund – 407 poeng Andrej Melnitsjenko – 380 poeng

«Sjansespill»

Sergej Ustjugov sto over rennet på grunn av at han nylig er blitt pappa. Bolsjunov klarte likevel å skape nok problemer for de norske uten lagkameraten. Den russiske 23-åringen åpnet i et forrykende tempo.

– Dette er et helt annet nivå enn de andre, sa NRKs Torgeir Bjørn om russerens åpning.

Ved første passering var Klæbo beste norske, men over ti sekunder bak Bolsjunov. Åpningen mente Bjørn var et sjansespill av russeren.

– Det er tydelig at Bolsjunov har tatt en sjanse med å gå veldig tøft ut. Det er ikke alltid han klarer å holde helt inn, sa han.

Etter ti kilometer kunne det se ut som at Bolsjunov begynte å bli sliten, men så kom det et nytt taktskifte.

– En utforkjøring, så er han pigg igjen! Det tyder på at man er i form, sa Bjørn.

Aleksandr Bolsjunov vant rennet i Nove Mesto. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Verdens beste

Russeren holdt tempoet oppe helt til målpasseringen og sikret sin 11. verdenscupseier. Klæbo var ett minutt svakere enn sin jevngamle konkurrent, men fortalte etter rennet at han har slitt med sykdom.

Etter Tour de Ski, der Bolsjunov vant sammenlagt foran Klæbo på tredjeplass, har trønderen vært sengeliggende i en uke med sykdom. Klæbo klarte likevel å ta med seg noe positivt fra rennet.

– Det er selvfølgelig for mye. Plasseringen må jeg si meg fornøyd med. Vi blir knust i dag, det er ikke noe annet å si. Tidsmessig er det tungt, men plasseringen er en opptur. Det skal jeg med meg, sa Klæbo til NRK.

Iivo Niskanen var nærmest russeren, 20 sekunder bak. NRKs langrennsekspert mener det er få som kan slå hamle opp med Bolsjunov på distanserenn for øyeblikket.

– Han er verdens beste distanseløper, slo Bjørn fast etter russerens maktdemonstrasjon.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 12:25 Oppdatert: 18. januar 2020 14:55

Mest lest akkurat nå

Anbefalt