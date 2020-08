Brann-spiller testet positivt på koronaviruset

Gilli Rólantsson har fått påvist covid-19.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Rólantsson har spilt fem kamper for Brann denne sesongen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Saken oppdateres.

Det bekrefter klubben fredag morgen.

Rólantsson har den siste halvannen uken vært i karantene etter å ha vært i nærkontakt med en person som er smittet av koronaviruset.

De siste dagene har han utviklet lette luftveissymptomer og ble derfor isolert. Nå viser korona-testen at han er smittet av viruset.

– Det er utrolig kjedelig for Gilli som nå er syk. Han er en utrolig treningsvillig person, som nå har måttet holde seg unna laget. Forhåpentligvis blir han fort frisk, for han har foreløpig lette symptomer, sier lege i Brann, Magnus Myntevik, til Bergens Tidende.

Han forteller at Brann-backen følges tett opp.

– Jeg snakker med Gilli flere ganger om dagen. Om det utvikler seg så må vi selvfølgelig gjøre mer for han, men foreløpig handler det om at han holder seg hjemme, sier Myntevik.

Isolasjon

Brann-legen presiserer at Rólantsson ikke har hatt kontakt med noen av spillerne eller vært på Stadion siden han var i kontakt med den smittede personen.

– Gili har vært helt eksemplarisk. Han har gjort alt riktig i den situasjonen han har havnet i. Det gjør at vi i Brann egentlig ikke trenger å gjøre noe annet det vi gjør nå, sier Myntevik.

Rolantsson skal nå være i isolasjon til han blir frisk igjen. Før han kan trene med laget igjen må han ha vært symptomfri i tre dager.

Ingen konsekvenser for norsk toppfotball

Rólantsson er den første som får påvist koronaviruset etter at norsk fotball startet opp i juni.

Myntevik er leder av NFFs medisinske råd og tror ikke hendelsen vil få konsekvenser for norsk toppfotball.

– Det kjedelig at det oppstår, men det har kanskje vært et tidsspørsmål før det dukket opp. Hele hendelsen viser at de rutinene vi har laget rundt norsk toppfotball fungerer bra - både hva gjelder opplæring av spillere og rutiner for rapportering. Det er nok med på å gjøre at dette har gått så bra som det har gjort, sier Brann-legen.

Rólantsson er fra Færøyene. Han har spilt fem kamper for Brann hittil denne sesongen.