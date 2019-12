Den skremmende opplevelsen var «helt jævlig» for hopprofilen: – Vinner jeg ikke vil det irritere meg resten av livet

For tre år siden mistet Daniel-André Tande seieren i Hoppuka etter en utstyrsfeil. Nå kan han revansjere den brutale nedturen.

Daniel-André Tande holdt på å gå over enda da bindingen løsnet i avslutningsrennet i Bischofshofen i 2017. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / REUTERS

OBERSTDORF: En rekke fotografer stormer til scenen idet Norges hoppstjerne tar plass på podiet.

I blitzregnet fra kameraene sitter Daniel-André Tande. Han er pekt ut som én av kun tre utøvere til å holde en offisiell pressekonferanse før Hoppuka starter i Oberstdorf.

På hans høyre side sitter Stefan Kraft og Ryoyu Kobayashi. Det er to av de største favorittene til å vinne årets utgave av den tradisjonsrike turneringen.

– Følelsen er god. Det er alltid godt å være tilbake her på pressekonferansen igjen. Det lover jo alltid bra, sier han med et smil til Aftenposten.

Tyske, østerrikske og japanske journalister stiller nordmannen flere spørsmål. Det er ingen tvil om at Tande er populær også internasjonalt.

Etter to verdenscupseiere denne sesongen er det knyttet forventninger til 25-åringen, som for kun tre år siden måtte se seieren i Hoppuka glippe etter en utstyrsfeil.

Fakta Daniel-André Tande Født: 24. januar 1994 (25 år) Klubb: Kongsberg IF Meritter: Individuelt gull i VM, laggull i OL og VM, syv verdenscupseiere og tredjeplass i Hoppuka. Aktuell: Deltar i Hoppuka for sjette gang.

Daniel-André Tande var i godt humør under pressekonferansen i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen

– Helt jævlig

Tande hadde levert syv gode hopp under Hoppuka i 2017. Da han satte utfor hoppet for siste gang i avslutningsrennet i Bischofshofen, var han sikker på at han hadde levert enda et godt hopp. Men han skjønte fort at noe var helt feil.

Klipsen fra hælen på skoen til skien, som holder skiene stabil i luften, var ikke på plass. Det ble et kråkehopp og førsteplassen i Hoppuka ble heller en tredjeplass.

– Det var helt jævlig. Du skjønner ikke en dritt når du kommer ut over kulen der og skiene svarer slik de gjør. Det skal sies at jeg hoppet lenger under det hoppet enn jeg gjorde vinteren før, så det er godt å vite at man en gang i tiden hoppet godt på ski, fleipet han under et pressetreff tidligere i sesongen.

Tabben har plaget ham i ettertid. Likevel blir også skuffelsen brukt som motivasjon. Én ting er nemlig sikkert: Tande skal vinne Hoppuka i løpet av karrieren.

– Hvis jeg legger opp uten å vinne Hoppuka, kommer jeg til å være irritert resten av livet, svarer han bastant.

I 2017 ble det stang ut i Bischofshofen for Daniel-André Tande. I år kan han revansjere utstyrsfeilen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mener ingen slår ham på sitt beste

Fjorårssesongen ble ødelagt av sykdom og skader. For Tande var det en svært frustrerende periode.

– En ulykke kommer sjeldent alene, er det ikke det man sier? Først var det sykdom som ødela starten av sesongen, så ble jeg skadet. Da må man bare akseptere at det var det året og jobbe videre til neste sesong, forteller han.

Tande ble tvunget til å flytte fokuset, men det var ikke lett. Tilbakefall etter tilbakefall var belastende.

– Det var vanskelig å finne motvisjon etter sykdomsperioden. Du må ikke bare ta igjen det de andre har trent, du blir satt tilbake flere år med trening. Man har ikke sjans til å hente igjen det på én sommer, sier han.

Allerede i februar begynte Kongsberg-hopperen oppkjøringen til årets sesong. Det har gitt ham tid til å fininnstille formen. I toppform er han i en særegen klasse, ifølge seg selv.

– Jeg mener fortsatt at med mine aller beste hopp er det ingen som kan slå meg. Det gjenstår å se om det fortsatt er en sannhet. Foreløpig er det en sannhet i hodet mitt, og da er det kun det som gjelder, melder Tande offensivt.

Slik så ankelen til Daniel-André Tande ut etter uhellet i Klingenthal. Foto: Tore Meek

Har slitt med ankelen

I Hoppuka kan man ikke styre utfallet helt selv. Det vet Tande alt om. Form, stil, nerver, flaks, vær og vind. Mye spiller inn på et godt resultat i hoppsporten.

– Alt må klaffe, sier han.

Tande har slitt med ankelen den siste tiden etter at han tidligere i desember var svært uheldig. Da han satt klar på bommen og skulle gjøre seg klar til et hopp i Klingenthal, ble han truffet av en ski. En prøvehopper mistet skien ovenfor nordmannen, og da smalt den inn i ankelen hans.

Likevel forsikrer Tande om at ankelen ikke skal påvirke hoppene hans. Han kjenner kun smerte når han tar av og på hoppskoene.

Alexander Stöckl er optimistisk før Hoppuka starter. Foto: Geir Olsen

Landslagssjefen: – Vi er godt forberedt

Landslagssjefen har enda til gode å oppleve at en av hans utøvere vinner den tradisjonsrike turneringen. Alexander Stöckl er naturligvis spent før starten i Oberstdorf.

– Jeg mener vi er godt forberedt. Vi har flere utøvere som har vist gode hopp i år og formkurven er stigende hos de fleste, konstaterer han.

Stöckl tenker ikke over at ingen har klart å vinne turneringen i løpet av hans periode som sjef. Hvert år bygger likevel forventningene seg opp.

– Det å oppleve det øyeblikket hadde vært utrolig fint. Det hadde vært stort å kunne tenke tilbake på den følelsen som er knyttet til en seier, sier han.

Lørdag kvalifiserte samtlige av de norske seg til rennet i Oberstdorf.

