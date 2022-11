Svensk semifinalehåp lever – må ha norsk hjelp

(Sverige – Ungarn 30–25) Sverige hadde få problemer med å slå Ungarn, men svenskene er avhengige av en håndsrekning fra Henny Reistad og de norske håndballjentene om det skal bli semifinaleplass.

VANT: De svenske jentene kunne glise bredt etter kveldens seier mot Ungarn.

Etter å ha sett Norge vinne over Slovenia, ble det svensk seier over Ungarn med 30–25 mandag kveld. Seieren gjør at svenskene fortsatt har et håp om å nå semifinalen i EM.

Men da må de blant annet har norsk hjelp. For etter 25–27-tapet for nettopp Norge tidligere i mellomspillet, har ikke svenskene skjebnen i egne hender.

Forutsetningene er ganske enkle. Samtidig som Sverige må slå Kroatia onsdag, er de avhengig av at Norge beseirer Danmark, mens vertsnasjonen Slovenia slår Ungarn.

Aftonbladets journalist, Johan Flinck, tror det går veien og argumenterte slik etter kampen mot Ungarn:

Han tror ikke det blir noe problem for Sverige å slå Kroatia.

Slovenia var nær ved å sjokkere Norge og det er umulig å se at de, med hjemmebanefordel, taper mot Ungarn.

Norge ønsker ikke å møte Frankrike i semifinalen og slår Danmark i siste kamp.

Flinck avslutter kommentaren slik: «Jag tror banne mig på en svensk semifinal.»

Semifinalene spilles fredag kveld.