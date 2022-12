Sur Pål Golberg ødela mobilen - så slo han tilbake

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Uten Johannes Høsflot Klæbo (26) til start vant Pål Golberg (32) 10 km klassisk på Beitostølen. Didrik Tønseth (31) ble nummer to.

PALLEN: Didrik Tønseth (t.v.), vinneren Pål Golberg og treer Andrew Musgrave.

Andrew Musgrave (32) er i knallform, og det var en stund snakk om at han kunne ta den første britiske seieren i verdenscupen noen gang. Den norsktalende briten endte som nummer tre - noe som ga seg utslag i enorme gledesscener.

– Pål slo tilbake etter fallet fredag, fastslår Therese Johaug som NRK-ekspert.

– Jeg var veldig frustrert i går, både på meg selv og en annen, sier Golberg og snakker om italieneren Simone Mocellini, som han mener var skyld i fallet.

– Jeg var så sur at jeg klarte å ødelegge mobilen min. Når du er 32 år må du skjønne at du ikke kan fortsette slik. Jeg var veldig frustrert. Jeg er glad for at jeg klarte å legge det bak meg.

KOPIERTE SAMBOEREN: Som samboer Anne Kjersti Kvåle ble Didrik Tønseth (bildet) nummer to.

Det var seks nordmenn blant de ti beste. Emil Iversen viste muskler ved å bli nummer fire.

– De norske slo tilbake etter sprinten fredag, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Golberg åpnet sterkt og ledet allerede etter 2,3 km. - men halvveis var avstanden ned til Emil Iversen bare 0,4 sekunder.

– Han er en teknisk nytelse, sier Torgeir Bjørn om Golberg.

– Golberg er i sitt livs form.

FRUSTRERT: Pål Golberg var rasende etter fallet i sprintfinalen fredag. Han følger han konkurrentene som går i mål lørdag.

Emil Iversen klarte ikke å holde farten til Golberg, men avsluttet sterkt og var bare 13 sekunder bak vinneren. Iversen ble nummer fire med Martin Løwstrøm Nyenget bak seg.

– Jeg er stolt av meg selv. Forrige uke var helt jævlig. Det var brutalt. Men nå har jeg gledet meg til å gå til å gå renn og var sikker på at formen var bra. Jeg skulle gjerne ha vært på pallen, men jeg er på skuddhold, sier Emil Iversen.

Didrik Tønseth startet sist av de beste og gikk stadig fortere. I mål kom han på samme plass som samboer Anne Kjersti Kalvå i kvinnerennet tidligere lørdag; nummer to.

– Pallplass er viktig. Det kommer et VM-uttak, ler Tønseth i intervju med NRK.

Han er stolt over samboerens 2. plass.

– Hun har tatt steg for steg siden februar. Jeg er nesten gladere for henne.

Kulden satte naturlig nok sitt preg på rennet, men temperaturen var godt under FIS-grensen på 20 kuldegrader.

– Endelig tilbake på pallen. Det er vel fem år siden sist, sier Andrew Musgrave til NRK.

Det britiske laget lå med «brukket rygg» økonomisk i sommer, men de to norske trenerne Hans Kristian Stadheim og Jostein Vinjerui har klart å stable på beina laget til vinteren.

Pål Golberg leder verdenscupen suverent, fulgt av Johannes Høsflot Klæbo, som altså har valgt å stå over Beitostølen-helgen. Han tilbringer helgen hjemme i Trondheim, men drar til Sveits og Davos over helgen.

Golberg ble nummer fire på fredagens sprint - tross fall. Han ga den italienske sensasjonsmannen Simone Mocellini skylden for fallet.