Svensk fotballjournalist: Hareide gjør sjokkcomeback

Åge Hareide (68) ga seg som fotballtrener etter fjorårets sesong med Rosenborg. Men nå kan han være på vei tilbake i treneryrket.

RUTINERT: Åge Hareide har lang fartstid som trener.

Ifølge den svenske fotballjournalisten Josip Ladan skal Åge Hareide gjøre comeback som trener. Ladan skriver på Twitter tirsdag morgen at Hareide skal overta Malmö og trene klubben ut sesongen.

Til Expressen sier Hareide at han ikke har en kommentar til spekulasjonene. Expressen skriver at de sitter på noen lignende opplysninger, men at de ikke har fått det bekreftet.

– Jeg vil helst ikke si noe. Gjennom årene har jeg alltid hatt kontakt med folkene i Malmö, både spillere og trenere. Det er derfor jeg ikke vil kommentere noe. Som jeg jeg sa, så kan det oppfattes feil om jeg sier noe, sier Hareide til Expressen.

Til NRK forteller Hareide at det er interesse fra klubben.

– Det er ikke avgjort enda. Vi får se om vi blir enige i løpet av dagen, sier Hareide.

Ifølge Ladan vil ansettelsen bli bekreftet innen kort tid og Hareide skal ifølge journalisten trene Malmö ut sesongen.

Hareide har ikke besvart VGs henvendelser.

I CHAMPIONS LEAGUE: Sist Hareide var i Malmö fikk han blant annet lede den svenske klubben i kamp mot Real Madrid.

Hareide trente også Malmö i 2014 og 2015, før han så tok over som landslagstrener i Danmark. Den gang var han med på å lede Malmö til seriegull i 2014. Han førte også klubben til gruppespillet i Champions League to år på rad.

Sommeren 2020 tok han over Rosenborg, men han ga seg som trener etter fjorårets sesong.

Da VG intervjuet Hareide mot slutten av 2021-sesongen, ble han spurt om fremtiden.

– Kan du garantere at du er ferdig som fotballtrener etter denne sesongen?

– Ja, svarte Hareide – uten betenkningstid.

Hareide - som fyller 69 år senere denne måneden - har en innholdsrik karriere som spiller og trener. Som fotballspiller spilte han for blant andre Molde, Manchester City og Norwich og han fikk 50 kamper for det norske landslaget. Han var fra 2003 til 2008 trener for det norske herrelandslaget.

Også i 2013 var Hareide klar på at han var ferdig som trener. Da hadde han i 2012 fått sparken i Viking, før han mot slutten av året hadde et midlertidig engasjement i svenske Helsingborg.

Den gang avviste han til og med at det ville bli aktuelt å gjøre comeback om Real Madrid ringte, men siden gjorde han comeback i Malmö året etter.