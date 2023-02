Selvkritisk Núñez: – Jeg spiller ikke bra for øyeblikket

I et lengre intervju åpner Darwin Núñez (23) opp om det første halvåret i Liverpool, og hvordan landsmann Luis Suárez (36) har hjulpet ham i den «vanskelige» tiden.

IKKE FORNØYD: Darwin Núñez erkjenner at det har vært en tøff start på karrieren i Liverpool.

Forventningene var skyhøye da Liverpool brukte rundt 750 millioner kroner på å hente Darwin Núñez fra Benfica i fjor sommer, men enn så lenge har den uruguayanske spissen ikke levd opp til forventningene.

10 scoringer har det blitt på 25 kamper, men det er de misbrukte mulighetene som stort sett har stjålet overskriftene.

– Jeg synes ikke jeg spiller bra for øyeblikket, sier Núñez til Sky Sports.

– Det har vært en veldig stor endring, og her er ligaen veldig mye bedre. Jeg forventet ikke at den skulle være så bra. Det er ingen dårlige lag.

Det ble riktignok en god start på Liverpool-karrieren for Núñez. Først ble det scoring i Community Shield mot Manchester City, før han fulgte opp med mål og assist i Premier League-debuten mot Fulham.

Så kokte det fullstendig over for 23-åringen da han skulle vise seg frem på Anfield for første gang. Etter flere tøffe dueller med Crystal Palace-stopper Joachim Andersen ble det for mye for Núñez, som skallet ned dansken:

Núñez forteller at han tok en prat med Luis Suárez, tidligere Liverpool-storscorer og lagkamerat på landslaget, etter det røde kortet.

– Det er selvfølgelig alltid hjelpsomt å snakke med Suárez, sier Núñez og fortsetter:

– For meg er han et forbilde, og på landslaget har jeg et veldig godt forhold til ham. Vi snakker hele tiden, og han gir meg råd. Jeg prøver alltid å holde kontakten med ham. Jeg spør ham om mange ting, fordi han var i denne klubben og har mer erfaring enn meg.

Núñez sammenligner sin egen start i Liverpool med det Suárez hadde da han signerte tilbake i januar 2011.

GOD STEMNING: Uruguay-duoen Darwin Núñez (t.v.) og Luis Suárez under en trening i Qatar under fotball-VM i desember 2022.

I løpet av sitt første halvannet år for Merseyside-klubben scoret Suárez 15 mål på 44 Premier League-kamper, før det i 2012/13-sesongen ble 23 mål på 33 kamper. Påfølgende sesong var han nære ved å skyte Liverpool til seriemesterskapet med 31 mål på 33 kamper.

– Jeg har åpenbart mye å jobbe med, for eksempel avslutningene mine. Jeg tror imidlertid at det samme som skjer med meg, skjedde med Suárez. I hans andre år tok det av, sier Núñez.

– Noe lignende skjedde med meg i Benfica. Det første året mitt gikk veldig dårlig, men i det andre så eksploderte det. Her tror jeg det samme kommer til å skje. Jeg håper at neste sesong blir som det. Jeg kommer til å gjøre mitt beste, og forhåpentligvis ha litt flaks også, sier spilleren som gikk fra seks ligascoringer i sin første sesong i den portugisiske toppdivisjonen, til 26 i den andre og siste.

STORSCORER: Luis Suárez scoret 82 mål på 133 Liverpool-kamper mellom 2011 og 2014.

I intervjuet med Sky Sports snakker også Núñez varmt om forholdet til manager Jürgen Klopp.

– Han snakker ikke spansk og jeg snakker ikke engelsk, så vi forstår ikke hverandre. Likevel har han gitt meg masse selvtillit helt siden jeg kom til Liverpool, sier spissen.

– Jeg tror han vil se det han så i Benfica, for eksempel i kampene jeg spilte mot Liverpool. Da spilte jeg veldig bra.

Selv når Núñez har spilt kamper der haugevis med misbrukte sjanser har kommet i fokus, har Klopp vært ute og forsvart sitt storkjøp.

Grafikk: www.sofascore.com

Liverpool-manageren har tidligere trukket frem andre kvaliteter hos Núñez, noe hovedpersonen selv understreker.

– Klopp vet at mine styrker er farten min, og løpene i bakrom. Han forteller meg også at jeg må opptre roligere når jeg spiller, og at jeg må bevege meg mer. Det er mer eller mindre det han vil ha fra meg – og selvfølgelig at jeg scorer mål.

– Han har fortalt meg at jeg må forholde meg rolig når jeg kommer til skudd. Han vil at jeg skal bruke ett sekund lengre tid, fordi hvis jeg skyter for fort vil det alltid gå dårlig. Han ber meg ta det ekstra sekundet, roe ned, og så vil jeg score.