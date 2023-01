Paris-ordfører sier ja til OL-deltakelse for russiske idrettsutøvere

Ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, sier hun er positiv til at russiske og belarusiske idrettsutøvere får adgang til å delta i OL i 2024 under nøytralt flagg.

NTB, VG

Den er den franske hovedstaden som skal stå som vertskap for sommerlekene om to år.

I et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron nylig la Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj press for å få OL-arrangørene til å nekte russiske og belarusiske utøvere deltakelse.

Paris-ordfører Hidalgo er ikke på Zelenskyjs linje.

– Jeg mener at dette handler om et idrettsøyeblikk, og vi bør ikke frata idrettsutøvere muligheten til å konkurrere, sier hun til TV-kanalen France 2.

– Men jeg mener, og det er det jeg i likhet med store deler av idrettsverdenen argumenterer for, er at det ikke skal være en delegasjon som konkurrerer under det russiske flagget, tilføyer hun.

Hidalgo vil at russere og belarusere skal delta under nøytralt flagg.

– Jeg håper krigen i Ukraina ligger bak oss når vi arrangerer Paris-lekene … etter covid, etter alt vi har vært gjennom, er det et reelt behov for å komme sammen gjennom idretten,» sier ordføreren.

De fleste internasjonale særforbund har fulgt anbefalingen fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å utestenge russiske og belarusiske idrettsutøvere etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor.

IOC opplyste samtidig onsdag at man nå ser på hvordan de aktuelle utøverne igjen kan innlemmes i konkurranser.

«Ingen idrettsutøver skal forhindres fra å konkurrere bare på grunn av passet sitt,» heter det fra IOC-hold.

Paris-OL innledes 26. juli 2024, men kvalifiseringene til lekene nærmer seg atskillig mer.