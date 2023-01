Tar nådeløst oppgjør med Jacobsen & co. før oppvaskmøte

OL-sølvvinner Kjetil Borch (32) feller en nådeløs dom over jobben som er gjort i den norske utøverkomiteen. Han sier han har etterlyst bedring i snart tre år.

KRITISK: Kjetil Borch under OL i Tokyo, der han tok sølv i singelsculler.

Nå ser han frem til å si sin mening på et digitalt møte mellom norske toppidrettsutøvere og komiteen tirsdag.

Roeren Kjetil Borch fra Horten, som tok sølv under OL i Tokyo, er ikke happy. Han hevder:

Hovedproblemet er «total mangel på kommunikasjon, informasjon og underretning fra utøverkomiteen».

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har en uheldig dobbeltrolle som IOC-medlem og leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund.

At det blant norske utøvere er stor motstand mot at russiske utøvere skal få komme tilbake. Han ser ikke at det er kommunisert av Jacobsen til IOC, basert på referatet som ble delt søndag.

Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Anna Margrete Sletsjøe (nestleder)

Aida Dahlen

Anita Yvonne Stenberg

Birgit Skarstein

Lena Schrøder

Sarah Louise Rung

Stian Skjerahaug

Øyvind Watterdal

Siden torsdag har det vært bråk rundt utøverkomiteen og spesielt leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Det startet med at NRK hadde kilder som opplyste at Jacobsen «tok til orde for Russland-retur i IOC-møte». En oppgitt Jacobsen kritiserte NRK i et VG-intervju og hevdet at hun kun tok til orde for en diskusjon om temaet.

Søndag delte hun referatet fra IOC-møtet. Det har ikke stoppet kritikerne.

– På grunn av måten dette har blitt håndtert på, er mye av min tillit til lederen i utøverkomiteen svekket. Det må jeg være ærlig å si, sier Borch til VG.

– Jeg har stor respekt for Astrid som person. Hun er en veldig reflektert og intelligent person som i prinsippet skal passe veldig godt i slike verv. Men akkurat nå synes jeg ikke hun har oppfylt oppgavene, legger han til.

VG har vært i kontakt med Astrid Uhrenholdt Jacobsen mandag morgen. Hun er forelagt utspillene i denne saken, men opplyser at hun ikke ønsker å gå i dialog med enkeltutøvere i media, og viser til det digitale møtet i morgen, tirsdag.

Utøverkomiteen har beklaget at de ikke har utført et mer systematisk kartleggingsarbeid.

Borch sier at han i tre år har etterlyst en tydelig kommunikasjonskanal fra komiteen der de informerer og gir referat fra møter. Men også der de etterlyser meninger og innspill.

– Jeg skrev en e-post til Astrid våren 2020, der hun svarte at det ble jobbet med, men at personvernregler satte kjepper i hjulet for at man kunne informere utøvere. Det betød at de ikke kunne ha telefon- og e-postlister.

– Da er det jo bra timing, at når det først brenner under beina på utøverkomiteen, så finner de e-poster til alle kjente toppidrettsutøvere og sender ut e-post der alle settes på synlig kopi. Dette for å innkalle til møte på tirsdag, der de skal snakke om og drøfte denne saken

Han synes det er underlig at utøvere ikke blir hørt i saker som angår dem.

– Utøverkomiteen har behandlet disse sakene uten å informere oss, så det er på tide at de øvrige medlemmene av utøverkomiteen åpner døra og slutter å gjemme seg bak veggen. De er frivillige, men valgte representanter for idretten. Jeg har ikke sansen for at beslutninger og meninger skal holdes innenfor dørene for ni personer på et møte, sier Borch.

Han mener Uhrenholdt Jacobsens ulike roller som IOC-medlem og leder for den norske utøverkomiteen er «krevende».

– Kan man ha disse to rollene samtidig, synes du?

– Vi kan jo ta en titt på hvordan vi har oppfattet kommunikasjonen fra Astrid de siste tre dagene. Eller mangel på sådan. Det har ikke vært tydelig. Hun har ikke vært klar nok, hverken før alt dette startet – med en mangel på kommunikasjon med de utøverne hun representerer – eller i etterkant, der hun ikke har hatt lyst å omtale eller komme med innspill rundt saken det gjelder.

– Jeg mener det er en veldig uheldig situasjon som har oppstått fordi jeg mener at oppgaven til utøverkomiteen ikke har blitt gjort på en ryddig måte.

Gunnar-Martin Kjenner, som har vært redaktør for fire utgaver av boken «Idrett og Juss», er klar på hva han mener om rollene:

– Hun har to hatter som er uforenlige når det er to organisasjoner som har så ulike standpunkter. Fra mitt ståsted blir det helt umulig å kunne ivareta interessene i begge organisasjonene. Når man uttaler seg om det ene, så vil man gjerne bli mistenkt for å ha en undertone av det andre, sier Kjenner til VG.

– Når hun uttaler seg som utøverrepresentant, så skinner det ganske klart gjennom at det er standpunkter preget av IOC som kommer frem. Det er i hvert fall lett å tolke det sånn.

– Så du mener hun bør trekke seg fra én av rollene?

– Ja, det er nærmest umulig å kunne ivareta å være talsperson for begge samtidig.

Sleggekaster Eivind Henriksen, også han sølvvinner i Toyko-OL, sier til VG at hans mening er at man ikke kan slippe til russiske utøvere ennå. Han vil ikke kommentere noe rundt utøverkomiteens jobb.

– Jeg har inntrykk av at motstanden mot at russiske og belarusiske utøvere skal komme tilbake i OL er ganske stor i Norge. Gitt at det er sant, så synes jeg ikke det kommer til uttrykk i det hele tatt i den kommunikasjonen Astrid som leder i utøverkomiteen hadde med IOC, sier Borch.

Han fortsetter:

– Jeg er ikke veldig fornøyd, og jeg er ikke overbevist om at norske idrettsutøveres meninger har kommet klart nok frem. Men nå skal vi ha et møte, så får vi se. Det er i hvert fall gledelig at vi får et møte, selv om det er tre år på overtid.

– Jeg kommer til å si hvorfor vi er nødt til å handle. Det er naivt å tro at IOC ikke ligger to steg foran det som har kommet ut.