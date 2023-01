Diggins med sjokk-exit etter nesten-fall: – Det er skikkelig skummelt

LES ROUSSES (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) og Kristine Stavås Skistad (23) hadde stålkontroll på forholdene og leverte råsterke prologer. Det samme kan man ikke si om amerikanske Jessie Diggins (31).

– Jeg bare kjørte ut av løypa, måtte gå over en haug med kuler. Det er utrolig at jeg ikke falt, sier Diggins til skrivende presse etter at hun overraskende røk ut av sprintprologen under verdenscupen i franske Les Rousses lørdag.

Amerikaneren ble nemlig nummer 35 av 40 startende og endte hele 17 sekunder bak prologvinner Skistad.

For Diggins er det trolig svært skuffende, ettersom hun ønsker å hente inn poeng på både Tiril Udnes Weng og Frida Karlsson i verdenscupsammendraget.

TRØBBEL: For Jessie Diggins, her avbildet under fredagens 10 kilometer i fristil i Les Rousses, Frankrike.

Det var en, ifølge Diggins, krevende sving som satte en effektiv stopper for mer sprintmoro.

TV-bildene viste hvordan hun ikke klarte å holde seg i løypa, havnet langt utenfor sporet og slet med å holde seg på beina i vanskelig terreng. Likevel klarte hun å hente seg inn igjen.

I mål gikk hun inn 17 sekunder bak prologvinner Skistad.

– Jeg hadde ikke noe håp om å gå videre. Men av respekt for konkurransen og de andre løperne, så kom jeg meg i løypa igjen og gikk så hardt jeg kunne, sier Diggins, som også uttalte dette:

– Jeg er glad jeg ikke falt.

AVVISER: Lotta Udnes Weng, her avbildet under verdenscuphelgen i franske Les Rousses.

Den delen Diggins slet med blir brukt også under søndagens fellesstart.

– Den svingen der kan bli skikkelig skummel. Det må vi tenke på, sier hun uten å utdype det ytterligere.

Lotta Udnes Weng – som endte på 14. plass i prologen – avviser overfor VG Diggins’ «farlig»-utspill.

– Farlig, nei? Det er ikke noen andre som har tryna her. Det er vel hun som har kjørt litt vel offensivt, kanskje. Det var ikke så høy fart i dag, heller, sier ett av de norske sprinthåpene lørdag.

IMPONERER: Kristine Stavås Skistad, her under NM på Gjøvik sist helg. Der ble hun norsk mester på sprint fristil.

Sett med norske øyne ble det en glitrende prolog. Kristine Stavås Skistad noterte seg for soleklart bestetid.

Tyske Laura Gimmler og svenske Jonna Sundling tok andre- og tredje bestetid.

– Det var bra og kjekt at Kristine var best. Jeg håper hun får en fornuftig kvartfinale. Det er viktig å ikke rote seg bort i noen uhell. Hun er sterk i dag, har en inngang som passer henne bra og hun har vist form en stund nå, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til VG før finalene senere i dag.

Av andre norske tok Ane Appelkvist Stenseth, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Maria Hartz Melling og Anna Svendsen seg videre til finalene.

På herresiden tok Johannes Høsflot Klæbo en nær oppskriftsmessig prologseier. Han var henholdsvis 23 og 35 hundredeler foran lagkompis Erik Valnes og franske Lucas Chanavat.

Utover det gikk også Even Northug (9), Håvard Solås Taugbøl (12), Sivert Wiig (13), Pål Golberg (14) og Sindre Bjørnestad Skar (17) videre.