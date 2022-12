Historiske Giroud og brennhete Mbappé sendte Frankrike til kvartfinale: – En barndomsdrøm

(Frankrike - Polen 3–1) Olivier Giroud (36) ble tidenes mestscorende spiller for det franske herrelandslaget da de regjerende verdensmesterne tok seg til kvartfinale. Kylian Mbappé (23) herjet med Polen i andre omgang.

Etter gruppespillkampen mot Australia tangerte Milan-spilleren legenden Thierry Henry på toppscorerlisten. Fra før av hadde han allerede passert spillere som Michel Platini, Karim Benzema og Zinedine Zidane.

Med landslagsmål nummer 52 i åttedelsfinalen mot Polen, har ingen scoret flere for Frankrike på herresiden enn 36 år gamle Olivier Giroud.

– Det er fantastisk. Det er en barndomsdrøm å gå forbi Henry. Nå fokuserer jeg på å komme så langt som mulig med laget. Vi er en fantastisk vennegjeng som trives sammen. Det ser man på banen, sa Giroud etter kampen.

Målet kom helt på tampen av første omgang, etter at spissen allerede hadde brent en gigantisk sjanse på åpent mål. På forsøk nummer to var han iskald innenfor feltet på pasningen fra Kylian Mbappé - og ble historisk.

Topp 10 målscorere for Frankrike 1. Olivier Giroud – 52 mål på 117 kamper 2. Thierry Henry – 51 på 123 3. Antoine Griezmann – 42 på 113 4. Michel Platini – 41 på 72 5. Karim Benzema – 37 på 97 6. David Trezeguet– 34 på 71 7. Kylian Mbappé – 33 på 63 8. Zinédine Zidane – 31 på 108 9. Just Fontaine – 30 på 21 10. Jean-Pierre Papin – 30 på 54

Giroud er dermed også den eldste målscoreren i VMs utslagsrunder siden Roger Millas dobbel mot Colombia i 1990. Kulthelten fra Kamerun var 38 år gammel den gang.

Mbappé gjorde mer enn bare å assistere Giroud i åttedelsfinalen. Han har – iallfall foreløpig – passert Cristiano Ronaldo og tangert Lionel Messi i antall VM-mål. Og i en alder av 23 har ingen scoret mer enn Mbappé. Brasil-legenden Pelé sto med syv VM-mål da han var på samme alder.

På en kontring i andre omgang fikk PSG-stjernen gjøre som han ville og stilte inn siktet innenfor 16-meteren.

– Du får en følelse av at Mbappé bare leker med motstanderen. Han er så god, rask og eksplosiv og vet at han bare kan passere alle motstanderne sine, sier tidligere midtstopper Rio Ferdinand på BBCs sending.

PASSERTE LEGENDER: Olivier Giroud gikk forbi Thierry Henry på Frankrikes toppscorerliste, mens Kyllian Mbappé passerte Zinedine Zidane.

Mbappé bød også på en vakker scoring i seg i sluttminuttene, og limte ballen i krysset via Wojciech Szczesny i Polen-buret. To Mbappé-mål og 3–0 til Frankrike, som etter hvert lekte seg til kvartfinale.

Tidligere PSG-trener Mauricio Pochettino mener at Frankrike har mer å gå på som et lag, til tross for at de regjerende verdensmesterne er klare for kvartfinale.

– Frankrike er nødt til å få opp det kollektive nivået. De individuelle prestasjonene var gode - Mbappé, Antoine Griezmann, og Giroud - men de må samle seg mer som et lag, sier Pochettino på BBCs sending.

Etter en hands og VAR-sjekk fikk Polen straffe på overtid, og Robert Lewandowski misbrukte det første forsøket. Lloris var ute av streken da han reddet, og spissen fikk et nytt forsøk.

Der var imidlertid stjernespissen iskald, og sørget for et trøstemål for polakkene.

Polen kunne fort tatt ledelsen i første omgang, men misbrukte tre enorme muligheter på rappen etter 37 minutter. Først ble Piotr Zielinskis knallharde skudd reddet av Lloris, før hans egen retur ble blokkert og Sebastian Szymanskis forsøk ble reddet på streken av Raphael Varane.

Franskmennene var overlegne i andre omgang, og Polen klarte aldri å yppe seg nok etter hvilen.

Polen ble dermed slått i åttedelsfinalen - slik de også ble sist gang de nådde sluttspillet i 1986.

Frankrike møter enten England eller Senegal i kvartfinalen.